Uruguay al mundo: cómo funciona el plan dirigido a pymes sin experiencia en exportar que otorga hasta US$ 20.000 para internacionalizarse

Los últimos datos relevados sobre pymes exportadoras indican que un 83% de las empresas que vendieron productos o servicios fuera de fronteras fueron pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo el volumen de lo exportado alcanza solo un 6% del total.

Para transformar esa realidad se creó Uruguay al Mundo , un programa que surge de la articulación estretégica entre la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) , Uruguay XXI , la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) , el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) , en el marco del programa Uruguay Innova . En entrevista con Café y Negocios, el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego , detalla las diferentes modalidades del plan que dispone de US$ 1.5 millones para impulsar la internacionalización de más de un centenar de empresas uruguayas.

El programa Uruguay al Mundo surge recogiendo algunos desafíos que tiene el país. Se hace carne de algunas definiciones estratégicas que el gobierno define para abordar esas brechas y tiene mucho de revisión de antecedentes y evaluación de resultados de experiencias anteriores.

El Ministro de Economía, Gabriel Oddone, y su equipo han definido en la Ley de Presupuesto tres grandes desafíos que tiene el país. Uno vinculado a la matriz de protección social, otro en trabajar sobre la cohesión social y los temas de seguridad y un tercer pilar, que es habilitante de estos dos anteriores, que es el de acelerar el crecimiento del país. En ese pilar hay un buen diagnóstico de que países como Uruguay, por el tamaño del mercado interno, pero también con la canasta de bienes y servicios que producimos, necesita estar pensando en abordar mercados internacionales. Trabajar para la exportación.

Para eso es necesario llegar a nuevos mercados, pero también expandir aquellos que las empresas uruguayas ya atienden.

¿Qué rol tienen hoy las mipymes en el mapa exportador de Uruguay?

Hoy por hoy el 99,6 % de las empresas del país son mipymes y, además, tenemos la particularidad de que dos de cada tres puestos de trabajo son generados por estas empresas; esto tracciona de forma importante en la economía nacional.

Cuando vemos el listado de aquellas empresas que exportan son, en nuestro país, algo así por encima de las 1.300 empresas. La gran mayoría se alojan en estos segmentos de micro, pequeñas y medianas empresas.

De hecho, en el 2023, 83% de las empresas que exportaron fueron mipymes, sin embargo, su valor exportador no llega a ser el 10%. Es en torno al 6 % del valor total que exportamos.

Es decir, tenemos una fuerte presencia en números cuantitativos, en cantidad de empresas exportadoras, pero muy baja representatividad en el valor total que exportamos. Esa brecha necesita de políticas públicas para que puedan incorporarse otras pymes a ese listado y que además el valor que venden al mundo sea de otra magnitud.

Hizo hincapié en los antecedentes, ¿qué enseñanza dejaron los resultados de planes anteriores?

El programa Uruguay al Mundo combina esfuerzos, no solamente de la Agencia Nacional de Desarrollo, sino sobre todo del Instituto Uruguay XXI, que es hoy la institucionalidad especializada en la atención de mercados globales para la producción uruguaya, así como también la atracción de inversiones, pero además se suma a esto ANII, el LATU y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Uruguay tuvo algunos programas de internacionalización de Uruguay XXI junto a ANDE como el ProExport o el ProExport +. Esos programas que se llevaron adelante entre 2015 y 2020 se evaluaron y nos mostraron qué era necesario para corregir esta brecha y contribuir a que más mipymes y startups puedan exportar o internacionalizarse.

Esto reveló que no solamente teníamos que trabajar en generar algunos instrumentos promocionales, como disponer de fondos para hacer que pymes y startups participen de ferias internacionales, sino que había que llegar antes y acortarles el camino. Generar capacidades para la exportación e internacionalización y, además, contar con un plan de internacionalización que sea acorde a la magnitud de la empresa.

¿Cómo se estructura el programa en la práctica?

Tenemos dos modalidades y fases en las que las empresas pueden postular. En caso de que no estén preparadas para participar de la fase de exportación o de internacionalización, pasan por una fase previa de incorporación de capacidades y diseño de ese plan de internacionalización.

Tenemos un comité político donde tomamos decisiones estratégicas y de lineamientos generales del programa. Pero hay un comité técnico que trabaja en la implementación y en la decisión final de qué proyectos van a ser apoyados y cuáles no. Un escalón más abajo hay un conjunto de evaluadores externos a estas agencias, con expertise en internacionalizar empresas o en exportar, que son quienes van a estar efectivamente analizando los proyectos presentados y eligiendo los mejores a financiar.

¿Qué presupuesto se maneja para este programa?

El presupuesto que manejamos para los años 2026 -2027 nos va a dar la posibilidad de apoyar a más de 130 iniciativas de internacionalización y exportación. Tenemos para estos dos años, por el momento, US$ 1.5 millones, lo cual nos da la tranquilidad de asegurarnos un camino de al menos dos años donde este nuevo diseño no solamente va a estar implementándose, sino además también va a estar siendo evaluado.

¿Qué oportunidades concretas da el programa para las empresas que se postulen?

Hay una modalidad que está pensada para la exportación. Son empresas micro, pequeñas, medianas o startups que deciden producir en Uruguay, están establecidas en nuestro país, pero necesitan atender a un nuevo mercado o profundizar algún mercado que ya atienden. Para eso tenemos destinado un ticket de US$ 10.000 por proyecto, lo cual dispone también de fondos para la elaboración de ese plan de exportación.

La segunda modalidad es la que trae mayores novedades en este programa concreto, que refiere a la internacionalización. Son micro, pequeñas o medianas empresas o startups cuyo modelo de negocio demanda que para atender un nuevo mercado o para profundizar el que ya tienen deben instalar una oficina o un centro de operaciones en ese destino o en algún destino cercano. Para eso el ticket llega a US$ 20.000.

Además de los recursos económicos, siempre cuentan con el acompañamiento de los equipos técnicos.

¿Hay sectores que se pueden beneficiar más o que vea con mayor foco en internacionalización?

Sí, sin lugar a dudas. Nosotros desde la Agencia Nacional de Desarrollo para este periodo hemos decidido focalizar en seis cadenas de valor que entendemos son estratégicas para el país.

Son las que prioriza el programa Uruguay Innova y por ende también ANDE, hablamos de agroindustria inteligente, las industrias creativas, pero también al turismo, a la logística, a las ciencias de la vida y las tecnologías de la información y servicios intensivos en conocimiento. Son sectores donde creemos que este programa puede funcionar corrigiendo algunas brechas y reduciendo barreras que tienen empresas para exportar o internacionalizarse.

¿Qué requisitos tienen que cumplir las empresas que quieran postularse?

El programa trabaja con fases que reducen algunos requerimientos que otras iniciativas tuvieron.

En el pasado los programas de internacionalización o de exportación estaban destinados para empresas que ya contaran, no solamente con capacidades para exportar, sino algunos hasta debían tener experiencia de dos años de exportación lo que reducía el universo. Esas empresas por supuesto son bienvenidas, pero ese requerimiento de ser exportador se baja porque aspiramos a trabajar en capacidades de empresas que hoy no están exportando, pero sí pueden tener potencial exportador.

En ese sentido, no requerimos otra cosa más que la formalización y un plan de negocio que sea estable y tenga cierto recorrido, no necesariamente exportador. No tienen que contar con el certificado pyme, por ejemplo, porque será un programa que incluya startups-empresas usualmente de base tecnológica con un alto componente innovador y escalables-. Se busca que las políticas públicas lleguen a más proyectos empresariales.

¿Qué impacto quisiera que dejara la aplicación de este programa?

Sin lugar a dudas me gustaría que al finalizar este proyecto crezca la cantidad de empresas que hoy exportan. Con el desafío también de ensanchar el número de mercados que atendemos.

Hoy Uruguay exporta a 170 países, donde claramente China, Brasil, Estados Unidos y Argentina son prioridad, pero hay desafíos en materia de inserción internacional y el país viene construyendo una estrategia con el Acuerdo Transpacífico, la firma con ASEAN y la aprobación por parte del Parlamento uruguayo de lo que será el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Hay desafíos de atender nuevos mercados y hacer que las pymes y startups representen otras cifras en cuanto al valor que se exporta.Hoy están en el entorno del 6% y necesitamos que estas empresas exporten por mayor valor.

Porque las empresas que se internacionalizan tienen resultados que impactan en la ida cotidiana de quienes trabajan o se vinculan con esa empresa, son empleos de mejor calidad, con mejores condiciones, por lo general, mejores pagos. Además generan una cadena de pagos estable, confiable y pueden beneficiar a proveedores que se desarrollan a partir de esa internacionalización. Las ventajas son varias y en esos distintos niveles esperamos tener resultados.

¿Cómo se realizan las postulaciones y hasta cuándo hay tiempo para hacerlo?

Las postulaciones se realizan en la página web de Uruguay XXI y el plazo de la convocatoria va hasta el 26 de marzo.