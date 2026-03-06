Metsul advierte por "riesgo de lluvias torrenciales y vientos de hasta 100 km/h": cómo puede afectar a Uruguay

El servicio meteorológico brasileño Metsul emitió una alerta para Rio Grande do Sul ante la formación de una zona de baja presión que traerá consigo tormentas intensas y vientos fuertes entre viernes 6 y sábado 7 de marzo. Según la advertencia, el sábado “el aumento de la presión atmosférica provocará un aumento drástico de los niveles de inestabilidad”, lo que traerá consigo una situación peligrosa para distintas regiones.

prec_acum72_wrfe_d1_1-1.png El viernes, las tormentas convectivas provocadas por el aire cálido y la humedad se desplazarán de oeste a este, generando “fuertes lluvias torrenciales, con riesgo de inundaciones”, advirtió Metsul. Aunque la lluvia será muy irregular, zonas urbanas podrán enfrentar dificultades por el aumento de los niveles de los arroyos y las precipitaciones intensas.

Embed Posibles efectos en Uruguay El sábado 7 de marzo, la situación se agravará con el desarrollo de vendavales. Metsul destacó que el riesgo de mal tiempo será alto, con la previsión de ráfagas de hasta 100 km/h en zonas del sur y este del estado. Además, "la zona de baja presión provocará una alta probabilidad de lluvias extremas", especialmente en la frontera con Uruguay, donde podrían caer más de 200 mm de lluvia solo el sábado. Se espera que el viento cause “daños como caídas de árboles y postes eléctricos”, con cortes de electricidad en las zonas más afectadas, como Campanha y las cercanías de Lagoa dos Patos.

vento-2-1024x785.jpg Las autoridades meteorológicas advirtieron que las ráfagas de viento podrían superar los 80 km/h en zonas del este y el sur de Rio Grande do Sul, con una probabilidad alta de fenómenos severos como microrráfagas aisladas. "El riesgo de lluvias extremas afecta zonas cercanas a Uruguay, especialmente en la región de Lagoa Mirim", destacó Metsul, lo que podría tener efectos en el este y norte de Uruguay, especialmente en áreas cercanas a la frontera.