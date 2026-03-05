Extranjero pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un champú que parecía tener cocaína: ITF lo descartó y podrá volver a su país

Un ciudadano boliviano detenido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco tras ser acusado de portar sustancias psicoactivas en un champú que llevaba en su equipaje, podrá regresar a su país después de casi 100 días de restricción para salir de Uruguay , confirmó a El Observador el abogado que defiende al ciudadano extranjero, Rodrigo Rey .

El caso comenzó con la detención del hombre, quien llegaba a Uruguay con el objetivo de trabajar como chofer . Durante la inspección de su equipaje, uno de los champús que llevaba en su maleta dio positivo a sustancias psicoactivas en un primer examen , lo que llevó a sospechar que contenía cocaína . Sin embargo, un segundo test realizado en el aeropuerto resultó negativo o "no concluyente" , lo que motivó la imposición de la medida cautelar de prohibición de salida del país .

En diálogo con El Observador, Rey destacó la objetividad con la que la Fiscalía manejó el caso y resaltó que el trabajo "fue realizado con mucha objetividad por parte de la Fiscalía Letrada de Ciudad de la Costa, con mucha objetividad porque se detectó un reactivo a sustancias psicoactivas en un primer examen del material que se le incautó, que era un champú que aparentemente tenía cocaína o daba positivo a cocaína” .

Rey también hizo hincapié en que, a pesar de los resultados iniciales, la Fiscalía “optó por la mesura, por confiar en la eficacia de ciertas herramientas procesales de menor dañosidad” .

“En lugar de ir por el camino de la imputación apresurada, que podría haber encuadrado la Ley N°14.294 (estupefacientes) con una serie de consecuencias procesales muy duras, la Fiscalía optó por la mesura”, agregó.

"Este caso es un ejemplo del uso proporcional de las medidas cautelares, del buen tino y olfato investigativo de los fiscales, y aporta una enseñanza sobre la objetividad: la búsqueda constructiva de una verdad en lugar de una imputación apresurada", dijo el doctor en Derecho.

La investigación, que se extendió por varios meses, culminó con la intervención del Instituto Técnico Forense (ITF), que determinó que los champús incautados no contenían cocaína, aclarando que todo había sido un error de procedimiento.

"Queremos destacarlo, porque así como hay ejemplos de fugas, también hay ejemplos de ciudadanos extranjeros sometidos a proceso, sin privación de libertad por riesgos derivados de esa condición, sometidos a proceso que pueden sufrir un contratiempo, producto del azar o un error de imposible detección en un procedimiento, que pierden su trabajo en su país de origen, contacto con su familia, y que tienen un final feliz a la luz de la verdad", distinguió Rey.

"Estas soluciones respetan la Ley de Migraciones (N°18.250) y el principio de no discriminación, que abarca también la solicitud de medidas cautelares", apuntó.

El abogado destacó, además, que a pesar de los perjuicios sufridos por el ciudadano boliviano, “un trabajo en equipo entre Fiscalía y Defensa” permitió que el caso llegara a una resolución justa. “Este ciudadano boliviano puede volver a su tierra, a Santa Cruz, después de casi 100 días de prohibición de salida del país”, indicó el abogado, quien también subrayó el daño sufrido por su cliente: “esto le implicó el alejamiento con su familia, la pérdida de su carrera universitaria”.

El abogado subrayó "el profesionalismo de la Brigada, que encuadró el caso en sus correctas dimensiones" y destacó que la Fiscalía actuó con “gran responsabilidad”, sin buscar una imputación apresurada, lo que permitió que el ciudadano boliviano regresara a su país sin mayores consecuencias legales.