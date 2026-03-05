Pomelli llega a Uruguay: la IA de Google que arma "campañas de marketing" en minutos

Pomelli, una herramienta de marketing con IA de Google Labs , figura como disponible en Latinoamérica , según comunicó la compañía en una publicación en X.

Google Labs indica que la herramienta “ usa IA para analizar el ADN de tu marca y generar ideas de copy, campañas e imágenes alineadas a tu estilo en minutos ”.

La descripción publicada por Google encuadra a Pomelli como un “ nuevo experimento ” de Google Labs “en colaboración con Google DeepMind ”. El objetivo declarado es facilitar la producción de contenido alineado a la identidad de marca.

Según el texto oficial, crear contenido de marca “suele requerir una inversión significativa de tiempo, presupuesto y experiencia en diseño”. Para PYMES, esa barrera es presentada como un obstáculo para sostener presencia en canales digitales.

Disponibilidad regional y público al que apunta

Google afirma que Pomelli está pensado para acelerar tareas de producción de contenido. En la publicación se lee: “Si trabajas en marketing, redes o tienes una pyme, esto te va a ahorrar horas de producción”. El material posiciona a Pomelli como una herramienta para generar campañas “escalables” y “acordes a la marca” en redes sociales. También menciona usos para el sitio web y para anuncios.

En su explicación, Google sostiene que la consistencia se apoya en un perfil de marca construido por la herramienta y ese perfil es usado como base para el contenido que Pomelli genera para distintos canales.

La propuesta se presenta como un flujo guiado para pasar de información existente del negocio a piezas listas para publicar. El punto de entrada, según Google, es el sitio web de la empresa.

Flujo de trabajo: “ADN empresarial”, ideas y creatividades

El primer paso descrito por Google es construir el “ADN empresarial”. La herramienta solicita a los usuarios que ingresen el sitio web de su empresa para comenzar el análisis. A partir de esa información, Pomelli examina el contenido del sitio y las imágenes disponibles con el objetivo de identificar los elementos que definen la identidad de la marca.

Según la descripción difundida por Google, ese proceso permite construir un perfil de “ADN empresarial”, que reúne distintos aspectos visuales y comunicacionales de la marca. Entre ellos se incluyen el tono de voz, las fuentes personalizadas utilizadas, las imágenes y la paleta de colores. Este perfil sirve como base para generar contenidos y piezas de marketing alineadas con la identidad de cada empresa.

El segundo paso es la generación de ideas de campaña personalizadas. El material lo presenta como una respuesta a la dificultad de producir ideas “innovadoras y estratégicas” de forma sostenida. En esa etapa, Google indica que la herramienta permite elegir un enfoque de campaña con rapidez. También señala que, si la persona usuaria ya tiene una idea, puede ingresar una sugerencia para orientar la creación.

El tercer paso es la creación de recursos de marketing “de alta calidad” y alineados a la marca. Google enumera como destinos posibles a redes sociales, sitio web y anuncios. Según la explicación, Pomelli produce un conjunto de piezas y permite explorar resultados para seleccionar los que se ajusten al objetivo. La compañía plantea que hay control para ajustar el resultado dentro de la herramienta.

En el cierre del flujo, Google afirma que se puede editar texto o imágenes directamente desde Pomell y que los recursos se pueden descargar y usar en los canales del negocio.