Blancos denuncian "uso partidizado" de la Jutep luego de que fallara en contra de la exministra Azucena Arbeleche

El Directorio del Partido Nacional acusó al Frente Amplio de hacer un "sistemático uso partidizado" de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep ), luego de que esta fallara en contra de la exministra de Economía Azucena Arbeleche .

La mayoría oficialista de la Jutep –integrada por Ana María Ferrris y Alfredo Asti– determinó que Arbeleche, ministra durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, " violentó las normas de conducta en la función pública " al firmar una resolución que otorgó beneficios a Lanafil , empresa de la que su esposo era gerente general.

" Observamos y denunciamos, con preocupación, que la mayoría oficialista viene haciendo un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos ", señala la declaración del Partido Nacional.

APOYO Heber respaldó a Arbeleche y dijo que resolución de la Jutep fue un "ataque" con "intencionalidad política"

RESOLUCIÓN Jutep falló que Azucena Arbeleche "violentó las normas de conducta en la función pública" al firmar exoneración de impuestos a empresa en que trabaja su esposo

También exige a la Jutep que actúe con "estricto apego al derecho, garantizando criterios jurídicos objetivos y evitando cualquier utilización del organismo con fines políticos, en resguardo de la credibilidad institucional que debe caracterizar a los órganos de control del Estado".

Los blancos también respaldaron a Arbeleche, "cuya trayectoria se caracterizó por la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego al derecho". A su vez, defendieron que la exministra de Economía actuó ajustada a derecho y "dentro del marco de las normas vigentes" al firmar la exoneración a Lanafil.

El fallo tuvo el voto discorde del director de la oposición, el nacionalista Luis Calabria. Y aunque la denuncia contra Arbeleche fue presentada en marzo de 2023, no fue tratada hasta que, con el gobierno del Frente Amplio, se cambió la integración de la Jutep (con la mayoría para el oficialismo, algo que también sucedió en el gobierno anterior).

Los directores Ferraris y Asti, que votaron a favor del fallo, se basaron en un informe jurídico de la Jutep que determinó que Arbeleche había violentado lo establecido en varios artículos del Código de Ética de la Función Pública.