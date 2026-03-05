Mansión de Punta del Este que perteneció a Gerardo González Valencia fue rematada en US$ 1.200.000

La mansión "Quincho Grande" de Punta del Este , que perteneció al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia , fue vendida por US$ 1.200.000 en una subasta que se desarrolló este jueves en la sede de la Asociación Nacional de Rematadores Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

El remate inició con un precio base de US$ 680 mil y una previa inscripción de los interesados donde debían pagar una garantía de US$ 10 mil , condiciones bajo las cuales se registraron menos de 20 personas según supo El Observador.

La subasta por "Quincho Grande" duró aproximadamente 10 minutos y tuvo su fase final entre dos compradores que estaban cabeza a cabeza . El segundo mejor oferente se plantó en US$ 1.150.000 y la casa que perteneció a González Valencia terminó siendo obtenida por el otro oferente, por una diferencia de solo US$ 50.000 .

MÉXICO Cómo el Cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en el más poderoso de México y qué puede ocurrir ahora que "El Mencho", su máximo y único jefe, fue abatido

NARCOTRÁFICO Qué vínculo tenía El Mencho con Uruguay: el narcotraficante más buscado por EEUU murió en un intento de captura

La mansión puntaesteña de 1.081 metros cuadrados está edificada sobre un terreno de 15.052 metros cuadrados y fue decomisada por la Justicia a favor de la Junta Nacional de Drogas a finales de noviembre de 2020, luego de una investigación por lavado de activos y asistencia al lavado contra el narco mexicano.

Según detalló el rematador de Durazno Sergio Ltaif, el inmueble se encuentra "estructuralmente bien", aunque tiene algún detalle. La seña de la compra es del 30% del valor de la bajada de martillo, lo que en este caso equivale a US$ 360.000.

"Si te sale bien, nos sale bien a todos", la polémica por las deudas con la Intendencia de Maldonado

Mansión "Quincho Grande" en Punta del Este, que perteneció a Gerardo González Valencia Mansión "Quincho Grande" en Punta del Este, que perteneció a Gerardo González Valencia

Minutos antes de que iniciara la subasta, una de las autoridades de la Asociación de Rematadores se acercó hasta el subastador de turno Sergio Ltaif y le deseó "mucha suerte" al duraznense. "Si te sale bien, nos sale bien a todos", le confesó esta persona al rematador, quien fue uno de los protagonistas de la tarde.

Después de tener el precio de compra en US$ 700.000 durante unos minutos, fue ascendiendo hasta llegar a la suma por la cual se terminó comprando la propiedad.

Antes de iniciar la subasta, el abogado de quien finalmente terminó comprando la mansión protagonizó un cruce con el rematador Alfredo Ramos cuando se comentaron las reglas del evento. La propiedad tiene deudas con la Intendencia de Maldonado por un valor de casi $ 9.000.000 y es condición para que se levante el embargo, pagar este monto.

Ramos afirmó que el valor de esta deuda "no es negociable". "Ya se coordinó con la Intendencia de Maldonado. Previo a la escrituración van a tener que llevar un comprobante a la Junta, donde ustedes cancelaron esta deuda. No existe convenio ni absolutamente nada, hay que pagar", afirmó el rematador.

En el espacio de preguntas, el defensor de quien terminó siendo el nuevo propietario consultó sobre este tema: "¿Hay alguien de la intendencia que pueda afirmar eso? Uno como comprador puede gestionar un convenio", dijo y desencadenó un cruce entre ambos.

—Hay un embargo antes de esto. Si ustedes logran una quita, bienvenido para ustedes —le dijo Ramos.

—No lo dice la intendencia —respondió el abogado.

— Sí, lo dice la intendencia

— ¿Hay alguien de la intendencia acá?

— No, pero lo dice la intendencia. Ya se negoció. Convenio no se puede hacer. Hay que levantar el embargo, es sencillo esto. No discutamos acá cosas que lo tienen que discutir el día de mañana con la intendencia (...) Si mañana tienen un amigo en la intendencia que saca la deuda, bienvenido por ustedes.

— Yo no tengo ningún amigo.

La vinculación de los Gonzáles Valencia con 'El Mencho'

Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

Los González Valencia también estaban vinculados con "El Mencho", el narcotraficante más buscado por los Estados Unidos, quien fue abatido hace más de dos semanas por el Ejército de México en un operativo en el que intentaron detenerlo.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", era el cofundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que desde la década pasada se extendió y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder, a la par del Cartel de Sinaloa.

Este narco estaba casado con Rosalinda González Valencia, hermana de quien residió en Maldonado durante la década pasada. Rosalinda también fue detenida en 2021 y sentenciada dos años después por cargos relacionados con el crimen organizado. Salió en libertad a finales de febrero de 2025 luego de obtener una libertad anticipada.

A su vez, ambos son hermanos de Abigael González Valencia, líder del cartel Los Cuinis, la organización criminal mexicana dedicada al tráfico de drogas más poderosa del mundo, según la DEA.

1677712528690.webp González Valencia cuando fue extraditado Embajada de Estados Unidos en Uruguay

En mayo de 2020, el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia fue extraditado desde Uruguay a Estados Unidos en un importante operativo de seguridad desde el Penal de Libertad hasta el Aeropuerto de Carrasco.

La extradición se concretó un mes después de que fuera trasladado desde la cárcel de Punta de Rieles hasta el penal de Libertad, ya que las autoridades del Ministerio del Interior habían recibido información de un posible rescate al narco, que supuestamente sería ejecutado por integrantes del Primer Comando Capital, e incluiría ataques al por entonces ministro Jorge Larrañaga y a otras jerarquías de la policía.

González Valencia ya había amenazado al exministro Eduardo Bonomi con "colgarlo del puente más alto" en junio de 2016 porque sostenía que era torturado en la cárcel. Había sido procesado por lavado de dinero ese año, luego de ser detenido al salir de un colegio de Carrasco a donde había ido a buscar a sus hijos.

Tras apelaciones, el narco fue extraditado a Estados Unidos. En este convenio está establecido que este país se compromete a no ejecutar la pena de muerte contra una persona detenida en Uruguay y requerida en ese país, así como tampoco juzgarla dos veces por los mismos delitos, pero nada hay escrito sobre la posibilidad de condenar a cadena perpetua a una persona detenida en territorio uruguayo.

La razón por la que Estados Unidos quiere juzgar al hermano del líder de Los Cuinis es porque presuntamente ingresó y distribuyó cocaína y metanfetamina en ese país. La defensa del delincuente –que cambió de abogados varias veces desde que fue detenido en Carrasco en 2016– siempre se opuso a que fuera extraditado.