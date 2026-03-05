Asamblea de Adeom volvió a rechazar el preacuerdo de convenio colectivo con la IM y solicitó reunión urgente con el MTSS

Asamblea de Adeom este jueves 5 de marzo en el Club Cordón

La asamblea general del sindicato de trabajadores municipales ( Adeom ) volvió a rechazar el pre acuerdo de convenio colectivo al que habían llegado sus autoridades con la Intendencia de Montevideo.

El texto puesto a consideración de los afiliados este jueves era el mismo que ya había sido rechazado a finales de enero.

En esa primera asamblea general, se había mandatado a las autoridades -encabezadas por el presidente Julio Cameto y la secretaria general Silvia Tejera- a renegociar el convenio con las autoridades .

Sin embargo , no hubo cambios en la propuesta porque la administración de Mario Bergara consideró que ya se había llegado al límite.

Este jueves desde las 10:00 se realizó una nueva asamblea en el Club Cordón, donde se puso a consideración la propuesta ante algo más de 800 presentes -de los 6.200 afiliados-.

La propuesta del ejecutivo del sindicato perdió por amplio margen, según supo El Observador. Se aprobó, en su lugar, una contrapropuesta impulsada por tres listas opositoras (307,1966 y 1980).

Entre otros puntos, el pre convenio establecía un incremento salarial por encima de la inflación de 1,5% para los trabajadores, con un margen superior para los escalafones más bajos. Además, se definía que habrá tres periodos de presupuestación en el quinquenio.

Adeom solicitó una reunión urgente al Ministerio de Trabajo para volver a negociar el acuerdo quinquenal.