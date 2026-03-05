De Cardona a la cumbre de la moda en Europa: la diseñadora uruguaya que pisa fuerte en la Fashion Week de París

Con Nelba, su nueva colección nombrada en honor a su madre, diseñada y fabricada en Uruguay Yianina Bugani irrumpe este jueves en la meca de la moda en Europa: la Fashion Week de París.

En las últimas semanas Bugani fue distinguida como la mejor diseñadora de modas extranjera en Estados Unidos por la publicación Best of Best Review , tras su segunda participación en New York Fashion Week a finales del 2025.

Ahora, se presentará en las pasarelas parisinas con su colección que tiene en su esencia volver a las raíces. "Por eso la paleta de colores que utilizo en la colección habla de colores tierra, negros profundos, marfiles cálidos, son todos matices orgánicos que hablan del hogar, de la naturaleza, de nuestro origen y nuestras raíces", describe la diseñadora a Café y Negocios antes de partir a su nueva travesía.

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 5 de marzo

No es la primera vez que Bugani se atreve a salir al mundo. Su primer hito internacional fue cuando decidió postularse a la Fashion Week de Nueva York.

La diseñadora que encontró su vocación siendo una niña, cuando confeccionaba zapatos de tela para muñecas en su Cardona natal, se animó a soñar en grande después de atravesar un quebranto de salud que la impactó. “En marzo del año pasaron me operaron de un tumor en el seno, justo el mismo día que será mi desfile en París, nada es casualidad”, dice Bugani en referencia a este 5 de marzo.

El tumor resultó benigno y esa intervención marcó un punto de quiebre en la diseñadora que se dio cuenta que tenía aún un gran sueño por cumplir: llegar a las pasarelas más importantes del mundo.

Así fue como se decidió a completar los formularios para aplicar para la Fashion Week de New York que se celebraría cinco meses después.

Llegar a la pasarela más grande del mundo, donde se marca la pauta de lo que será tendencia en el año, no es para cualquiera, por eso desde la organización de Fashion Week realizan un trabajo minucioso para determinar qué diseñadores se presentan en cada edición.

En entrevista con Café y Negocios, Bugani explicó cómo vivió ese proceso de selección.

“A la mayoría ni siquiera les responden”, dice la diseñadora que días después recibió un correo electrónico de respuesta fijando fecha para la primera de más de 20 entrevistas que mantuvo con la organización.

“Podés llegar a tener 50 entrevistas y que te digan que no”, cuenta y asegura que en todo momento mientras se entrevistaba con directores creativos y diseñadores de marcas como Chanel o Dior pensó que “el no ya lo tenía ganado”.

Finalmente, en junio del 2025 le confirmaron que ella y su marca Nina B habían sido aceptadas en la Fashion Week de Nueva York.

“Así como un niño que juega el futbol quiere llegar a la selección, un diseñador quiere llegar a la Fashion Week”, reconoce Bugani.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 10.56.20 AM

¿Qué hizo que ella fuera la elegida? Desde su perspectiva la clave está en su visión de la moda y no en el trabajo que pueda estar haciendo en el momento. “Les importa que seas un diseñador de verdad”, no solo la cara de una marca. “Un diseñador sabe lo que se va a usar dentro de tres años y lo que no”, afirma.

Así fue que la diseñadora que tiene un local en Nueva Helvecia y otro en Punta del Este llegó a Manhattan y este año redobló la apuesta al volver como diseñadora invitada a Nueva York y a París, lo que confirma su buena performance en el primer show y la posiciona como referente en el mercado estadounidense y como la primera uruguaya en llegar a esas pasarelas.

Esta exposición en las principales vidrieras del mundo le abrió las puertas para expandir su negocio fuera de Uruguay. “Ya estamos con todos los trámites para estar en Nueva York”, cuenta la creadora de Nina B que tiene como condición para internacionalizarse continuar produciendo en Uruguay, lo que condiciona aumentar su escala y la obliga a mantener un crecimiento sostenible que ponga en valor a los artesanos uruguayos.

“Es mi sello”, afirma y apunta que sus primeros pasos en los mercados del extranjero serán a través de tiendas multi-marca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yianina Bugani (@yianinabugani)

Diseño y comodidad made in Uruguay

“Yo diseño para la mujer de hoy en día. Para que pueda estar con una bota divina o con un taco alto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin enterarse, que no esté deseando sacarse un zapato. Eso nunca puede suceder en Nina B”, dice. Es que para ella la comodidad del calzado es tan importante como su estética. El éxito de sus zapatos está, en definitiva, en un diseño impecable y un calce perfecto.

“El diseñador es como un arquitecto, tiene que hacer un calzado que sea lindo, pero funcional”, dice Bugani que es la primera en probar sus modelos, “eso no lo delego”, apunta.

El vínculo con sus diseños empieza en el boceto, pero recorre todo el proceso de producción, ya que recurrentemente Yianina visita las ocho fábricas con las que trabaja para ver de cerca los moldes y las costuras que darán vida a sus dibujos. En ese proceso, una de sus máximas es no escatimar en materiales. Esto, asegura, es un diferencial que se traduce en la fidelidad de sus clientas uruguayas y extranjeras que la eligen año tras año.