Un obsequio especial del INAC a Qu Dongyu, director general de la FAO, durante su visita a Uruguay

Gastón Scayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) , realizó un obsequio especial a Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , un cuadro inspirado en la fotografía ganadora del concurso “Miradas del Pastizal”, titulada “Huella en los Cerros".

La pieza, se explicó desde el instituto cárnico nacional, sintetiza, con sensibilidad, el profundo vínculo entre las personas del campo, la cultura ganadera y la transmisión de este legado a las nuevas generaciones.

Con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores como marco, con Uruguay en el rol de líder de la conmemoración junto con Mongolia, Qu Dongyu al frente de una delegación internacional visitó el país.

Fue recibido por varios jerarcas, entre ellos el presidente de la República, Yamandú Orsi.

En el caso del INAC, organizó una actividad en la que participaron además el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong; el director general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Gustavo Garibotto; el presidente del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Scarlato; y representantes de gremiales rurales, de la industria frigorífica y de las Naciones Unidas y de la FAO, entre otros, se informó.

En el evento, el ministro Lubetkin subrayó el vínculo histórico de cooperación y amistad entre la FAO y Uruguay, reafirmando la voluntad de fortalecer los lazos institucionales para avanzar en la seguridad alimentaria global.

Qu Dongyu destacó a Uruguay como un país referente en desarrollo sostenible, poniendo en valor sus recursos naturales y modelo productivo.

El presidente del INAC resaltó el trabajo articulado entre los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Ambiente; Relaciones Exteriores; y Economía y Finanzas, para promover un desarrollo equilibrado en sus dimensiones económica, social y ambiental.

Mencionó que Uruguay ofrece condiciones óptimas para la producción ganadera.

Asimismo, destacó el rol estratégico del país en la seguridad alimentaria mundial, con una población de 3,5 millones de habitantes y capacidad para producir alimentos para más de 30 millones de personas.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de continuar impulsando esta iniciativa junto con Mongolia y la FAO, revalorizando el rol de las y los productores ganaderos como custodios de un recurso natural esencial para el futuro alimentario del planeta.

Durante el evento el director general de la FAO y los invitados tuvieron la oportunidad de conocer la ganadería del Uruguay a través de experiencias culturales, musicales y culinarias, así como apreciar los paisajes a través de una muestra fotográfica realizada en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

Intensa agenda del director general de la FAO

Desde FAO Uruguay se informó que el director general de la organización realizó una visita oficial a Uruguay los días 2 y 3 de marzo de 2026, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la cooperación para la transformación de los sistemas agroalimentarios y consolidar el papel del país como referente en producción sostenible y seguridad alimentaria.

Dongyu estuvo acompañado por una delegación de la FAO integrada por Godfrey Magwenzi, Director General Adjunto y Director de Gabinete; Hua Yang, Directora Adjunta de Gabinete; Rodney Hunter, Asesor Especial del Director General; Shen Hong, Asistente del Director General; y Fernando Filártiga, Coordinador Superior en Paraguay. Por parte de la FAO en Uruguay el acompañamiento a la delegación estuvo encabezado por el Representante a.i., Pablo Rabczuk.

Durante su estadía mantuvieron reuniones con altas autoridades nacionales, participaron en el lanzamiento nacional del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, visitaron la Oficina de la FAO en Uruguay y recorrieron distintos puntos de Montevideo.

La agenda contempló, como se adelantó, una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien subrayó que Uruguay concibe a la FAO como un socio estratégico para la promoción de la seguridad alimentaria, considerada una condición fundamental para la paz. En el encuentro, en el que participó también el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se abordaron temas vinculados a la seguridad alimentaria, el agua y el riego, así como la importancia de los pastizales.

El director general expresó que se sentía honrado de reunirse nuevamente con el presidente y señaló que Uruguay y la FAO son aliados clave en la transformación de los sistemas agroalimentarios.

En esa línea, afirmó que ambas partes continuarán trabajando juntas por la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales sostenibles y la resiliencia climática.

UYPRESP005402 Orsi y Dongyu se reunieron en Montevideo. Foto: Presidencia de la República

UYPRESP005403 Reunión de trabajo en Torre Ejecutiva. Foto: Presidencia de la República

Asimismo, mantuvo un diálogo bilateral en el Palacio Santos con el ministro de Relaciones Exteriores, en el que se abordaron las prioridades de cooperación entre la FAO y Uruguay.

Lubetkin destacó la vocación de Uruguay de asumir un rol activo en la producción sostenible de alimentos y en la contribución a la seguridad alimentaria mundial.

UF1BQXL 25259_0004 El director general de la FAO visitó el Palacio Santos. Foto: FAO

La delegación de la FAO se reunió con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, y directores de esa cartera.

En la reunión, el ministerio presentó la política de Uruguay en materia de desarrollo sostenible, con especial énfasis en la gobernanza del agua, las estrategias para reducir el uso de plaguicidas y la promoción de bioinsumos.

El director general también visitó la Oficina de la FAO en Uruguay, donde se reunió con el equipo para revisar las líneas de acción del organismo en el país.

Asimismo, la delegación realizó una visita guiada por la ciudad, que incluyó un recorrido por el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), donde pudo conocer distintas producciones locales.

UF1BQXJ 25259_0007 El director general de la FAO conoció el MAM. Foto: FAO

Luego de Uruguay, la delegación encabezada por Dongyu se dirigió a Brasilia para participar en la 39° Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

En esa instancia, mantendrá una reunión bilateral con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

La visita oficial del Director General reafirma la sólida cooperación entre la FAO y Uruguay y consolida una agenda común orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la transformación de los sistemas agroalimentarios, en beneficio del país y de la región, se informó.