INAC destacó el protagonismo de Uruguay de cara al Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

Sobre el cierre del ejercicio 2025, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) remarcó el protagonismo que tendrá Uruguay en 2026, el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores , según la decisión que en su momento adoptó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .

En su sesión plenaria del 28 de febrero de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución -respaldada por 33 Estados Miembros de todas las regiones del mundo- de declarar a 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, lo que refleja la importancia de los pastizales en la creación de un medio ambiente sostenible, crecimiento económico y medios de vida resilientes para las comunidades de todo el mundo.

GREMIALES DEL AGRO Ley de Presupuesto: Federación Rural lamentó "profundamente" que casi todos sus planteos no fueron atendidos

INFORME Luces y sombras para el trigo de Uruguay: muchos kilos, poco precio y baja proteína

Uruguay colidera, junto con Mongolia, las acciones que se desarrollarán durante 2026 para la celebración de las Naciones Unidas que tiene el objetivo de concientizar sobre el papel fundamental que desempeñan los pastizales y los pastores en la seguridad alimentaria, la adaptación y mitigación del cambio climático, la salud de los ecosistemas y las economías nacionales y locales, destacó el INAC.

Uruguay, se indicó, destacará el valor de los pastizales en la seguridad alimentaria global, la resiliencia climática, la diversidad cultural y ambiental de los pueblos.

Los pastizales, señaló el INAC en su informe, tienen una profunda relación con la identidad nacional, por lo cual la celebración representa mucho más que una conmemoración: "Representa nuestra historia, nuestra identidad colectiva y la forma en que como nación aprendimos a relacionarnos con el territorio, con la naturaleza y con quienes la trabajan día a día. Uruguay nació literalmente sobre el campo natural".

Destacamos la importancia de la ganadería para el desarrollo de nuestro país y del campo natural uruguayo como base de la producción ganadera nacional a través de la ganadería mixta (bovinos y ovinos), que alcanza al 70% de los establecimientos agropecuarios del Uruguay y representa a un 60% de quienes trabajan en el sector agropecuario; casi un tercio son mujeres, cuya contribución (muchas veces invisibilizada) es esencial para la continuidad de la vida rural y el funcionamiento del sector", se añadió desde el instituto cárnico nacional.

El mensaje

Se concluyó que "cuando hablamos de campo natural hablamos de Uruguay, hablamos de seguridad alimentaria, de nuestras exportaciones, de nuestro empleo rural, de nuestra cohesión social y, sobre todo, de nuestra responsabilidad ambiental".

La celebración, desde Uruguay, es coordinada por el INAC, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la FAO y otras organizaciones locales, existiendo una agenda en diseño.

Captura de pantalla 2025-12-22 104841

El mensaje de la FAO

El Año Internacional de los Pastizales y los Pastores tiene la finalidad de dar a conocer y promover el valor de los pastizales sanos y el pastoreo sostenible, así como abogar por la necesidad de seguir fomentando la capacidad del sector de la ganadería de pastoreo y aumentar la inversión responsable en este sector.

Ello incluye la adopción de prácticas de ordenación sostenible de la tierra, la mejora o restauración de ecosistemas, el acceso equitativo a los mercados y la salud y la reproducción del ganado.

En calidad de organismo principal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se encargará de organizar el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

El lanzamiento en Roma

El martes 2 de diciembre se realizó en Roma, Italia, la ceremonia oficial de apertura del 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y Pastores (IYRP), organizada por FAO en el Centro Sheikh Zayed.

El acto inaugural contó con intervenciones del director general de la FAO, Qu Dongyu; del presidente de Mongolia, S. E. Khurelsukh Ukhnaa; y del subsecretario del MGAP, Matías Carámbula.

Uruguay copresidirá junto a Mongolia la celebración de este año Internacional.

El IYRP ha sido declarado de interés ministerial por parte del MGAP y de interés nacional por Presidencia de la República.

1_9

El video institucional que difundió el INAC