Cambio de locación para el show de Bryan Adams: pasa al Antel Arena y se habilitó devolución de entradas

Bryan Adams vuelve a Uruguay

Bryan Adams está cada vez más cerca de su regreso de Uruguay. El músico canadiense volverá a la capital con su gira Roll with the punches el próximo viernes 13 de marzo. La novedad de las últimas horas es el cambio de escenario: el show, previsto inicialmente para el Estadio Centenario, será trasladado al Antel Arena; donde se presentó en su última visita en 2019.

"Debido a ajustes logísticos el show cambia de escenario", anunció este miércoles la producción del espectáculo. Según informaron, el día y horario del show se mantienen y las entradas adquiridas conservan "total validez" y no será necesario hacer ninguna gestión antes del espectáculo. "Al momento de llegar al recinto según la entrada adquirida serán reubicados", se indicó.

En tanto, para quienes no puedan concurrir al show se abrirá un plazo de devolución de las entradas entre el 16 y el 23 de marzo inclusive. En caso de querer hacer esa gestión es necesario solicitar la devolución a la dirección de correo electrónico [email protected] en ese plazo.

Embed - Bryan Adams - Roll With The Punches Adams ha estado de gira por el mundo durante buena parte de su carrera, y su música ha alcanzado el número 1 en más de 40 países. Durante su trayectoria ganó los premios Grammy, American Music Awards, tres Oscar y estuvo nominado en cinco ocasiones a los Globos de Oro.

En 2018, se aventuró en el mundo del teatro musical, coescribiendo las canciones de Pretty Woman: The Musical y lanzó su decimosexto álbum de estudio, So Happy It Hurts, en 2022. Regrabó algunas de sus canciones más importantes con un álbum doble, Classics, en 2023, y poco después lanzó una caja recopilatoria de tres álbumes de su residencia en el Royal Albert Hall. En agosto de 2024, Bryan lanzó Bad Records, su propio sello independiente, con un sencillo digital de edición limitada de 7 y un video de dos canciones: Rock And Roll Hell y War Machine.