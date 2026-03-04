Menciones de Carnaval: Imanol Sibes vuelve a ser la Figura Máxima, Raúl Castro se consagra con el oro y el resto de los ternados que esperan llevarse el premio
Además de los ganadores cada una de las categorías, este miércoles se conocieron los conjuntos y los artistas que recibirán algunas de la menciones más anheladas del Carnaval
4 de marzo 2026 - 17:12hs
El día amaneció con el final del Concurso Oficial de Carnaval. Después de 26 noches en las que 40 agrupaciones defendieron sus espectáculos sobre el escenario del Teatro de Verano, el jurado del concurso eligió a sus ganadores. Pero también, a aquellos conjuntos o figuras que a su entender tuvieron un desempeño sobresaliente en la fiesta.
Por segundo año consecutivo, la murga Doña Bastarda consiguió no solo el primer premio de su categoría sino dos de las menciones más esperadas del concurso. Patria o Tumba fue elegido como el mejor espectáculo de Carnaval y su cupletero, Imanol Sibes, fue premiado como Figura Máxima de Carnaval. A sus 29 años, Sibes alcanza la marca que había conseguido Miguel "Pendota" Meneses con Los Gaby's en la década de 1980.
La revista Madame Gótica recibió, también por segundo año consecutivo, la mención al espectáculo promotor de igualdad de género con su propuesta ¿Y si fuera al revés?
En cuanto a los libretos, las menciones a las mejores letras del Carnaval fueron a Cayó La Cabra por su República de la Vereda, Momosapiens con Nadie se salva solo, Integración y Valores por sus espectáculos Reencarnación y Migrante respectivamente, Sociedad Anónima con Ataduras y Tabú con La peor del mundo.
La premiación se hará el próximo 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Además de estas menciones directas, el jurado estableció ternas técnicas, grupales e individuales que serán premiadas en la entrega.
Nominaciones en menciones colectivas e individuales
Mejor batería de murga
Cayó La Cabra La Nueva Milonga Patos Cabreros
Mejor cuerda de tambores
Valores Yambo Kenia Integración
Mejor conjunto musical
La Compañía Yambo Kenia Tabú
Mejor coro de murga
Falta Y Resto La Nueva Milonga Patos Cabreros
Mejor coro del carnaval
Los Muchachos Yambo Kenia Zíngaros
Mejor cuerpo de baile - Sociedades De Negros Y Lubolos
Valores Yambo Kenia La Sara del Cordón
Mejor cuerpo de baile - Revistas
La Compañía Tabú Madame Gótica
Mejor Cuadro de Sociedades De Negros Y Lubolos
Noche De Llamadas (Valores) El Lago De Los Cisnes Negros (Yambo Kenia) Maderita (Integración)
Mejor cuadro de Revistas
Pájaros Perdidos (La Compañía) Frágil (Gótica) Mamá No Va A Venir (Tabú)
Mejor cuadro de Humoristas o humorada
Pagar La Cuenta (Los Chobys) Quirófano (Cyrano’s) Los Patones (Sociedad Anónima)
Mejor parodia
Coda (Momosapiens) El Sabalero (Caballeros) Alí (Zíngaros)
Mejor saludo de murga
Falta Y Resto La Nueva Milonga La Trasnochada Patos Cabreros
Mejor retirada de murga
Doña Bastarda Don Bochinche Y Compañía Patos Cabreros Falta Y Resto
Mejor cuplé
Las Maestras (Cayó La Cabra) Transporte (Cayó La Cabra) Artigas (Bastarda) Dios Y Jesús (Título Viejo)
Mejor elenco
Integración Momosapiens La Compañía
Mejor vedette
Tamara Esnal ( Valores) Micaela Gares (Yambo Kenia) Fatima Curzio (Integración) Micaela Pintos (La Sara Del Cordón)
Mejor cuadro de mama vieja y gramillero
Yambo Kenia Valores La Sara Del Cordón
Mejor escobero
Federico Larraura (Yambo Kenia) Maximiliano Suarez (Integración) Gustavo “Tato”(Valores)
Mejor bailarina
Nazarena Porto (Zíngaros) Ariadna Ortiz (Madame Gótica) Flavia Ortega (Integración) Catalina O’kuinghttons Menesses (La Compañía)
Mejor bailarín
Julio Del Río (Tabú) Luis Reymunde ( La Compañía) Diego Ramírez ( Zíngaros) Maximiliano Velo (Tabú)
Mejor director escénico de murgas
Rafael Antognazza (La Nueva Milonga) Carmela Viñas (A La Bartola) Camilo Abellá (La Bastarda) Agustín Amuedo (La Gran Muñeca)
Mejor interpretación vocal masculina
Damián Luzardo (Zíngaros) Diego Iraora (Caballeros) Fabian Villalba (Tabú)