Menciones de Carnaval: Imanol Sibes vuelve a ser la Figura Máxima, Raúl Castro se consagra con el oro y el resto de los ternados que esperan llevarse el premio

El día amaneció con el final del Concurso Oficial de Carnaval . Después de 26 noches en las que 40 agrupaciones defendieron sus espectáculos sobre el escenario del Teatro de Verano, el jurado del concurso eligió a sus ganadores . Pero también, a aquellos conjuntos o figuras que a su entender tuvieron un desempeño sobresaliente en la fiesta.

Por segundo año consecutivo, la murga Doña Bastarda consiguió no solo el primer premio de su categoría sino dos de las menciones más esperadas del concurso. Patria o Tumba fue elegido como el mejor espectáculo de Carnaval y su cupletero, Imanol Sibes , fue premiado como Figura Máxima de Carnaval. A sus 29 años, Sibes alcanza la marca que había conseguido Miguel "Pendota" Meneses con Los Gaby's en la década de 1980.

La revelación del Carnaval 2026 fue la comparsa Más Que Lonja que después de 20 años de vida decidió participar por primera vez del Concurso Oficial. La comparsa del buceo llevó su espectáculo Cadenas al teatro de Verano y terminó como la revelación de la temporada.

En el año del regreso de Falta y Resto , Raúl Castro se consagró como Figura De Oro y entró en la distinguida selección de artistas del carnaval que han recibido el máximo homenaje de la fiesta popular.

La revista Madame Gótica recibió, también por segundo año consecutivo, la mención al espectáculo promotor de igualdad de género con su propuesta ¿Y si fuera al revés?

_CHI4563.webp Revista Madame Gótica Juan Samuelle

En cuanto a los libretos, las menciones a las mejores letras del Carnaval fueron a Cayó La Cabra por su República de la Vereda, Momosapiens con Nadie se salva solo, Integración y Valores por sus espectáculos Reencarnación y Migrante respectivamente, Sociedad Anónima con Ataduras y Tabú con La peor del mundo.

La premiación se hará el próximo 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Además de estas menciones directas, el jurado estableció ternas técnicas, grupales e individuales que serán premiadas en la entrega.

Nominaciones en menciones colectivas e individuales

Mejor batería de murga

Cayó La Cabra

La Nueva Milonga

Patos Cabreros

Mejor cuerda de tambores

Valores

Yambo Kenia

Integración

Mejor conjunto musical

La Compañía

Yambo Kenia

Tabú

Mejor coro de murga

Falta Y Resto

La Nueva Milonga

Patos Cabreros

Mejor coro del carnaval

Los Muchachos

Yambo Kenia

Zíngaros

Mejor cuerpo de baile - Sociedades De Negros Y Lubolos

Valores

Yambo Kenia

La Sara del Cordón

Mejor cuerpo de baile - Revistas

La Compañía

Tabú

Madame Gótica

Mejor Cuadro de Sociedades De Negros Y Lubolos

Noche De Llamadas (Valores)

El Lago De Los Cisnes Negros (Yambo Kenia)

Maderita (Integración)

Mejor cuadro de Revistas

Pájaros Perdidos (La Compañía)

Frágil (Gótica)

Mamá No Va A Venir (Tabú)

Mejor cuadro de Humoristas o humorada

Pagar La Cuenta (Los Chobys)

Quirófano (Cyrano’s)

Los Patones (Sociedad Anónima)

Mejor parodia

Coda (Momosapiens)

El Sabalero (Caballeros)

Alí (Zíngaros)

Mejor saludo de murga

Falta Y Resto

La Nueva Milonga

La Trasnochada

Patos Cabreros

Mejor retirada de murga

Doña Bastarda

Don Bochinche Y Compañía

Patos Cabreros

Falta Y Resto

Mejor cuplé

Las Maestras (Cayó La Cabra)

Transporte (Cayó La Cabra)

Artigas (Bastarda)

Dios Y Jesús (Título Viejo)

Mejor elenco

Integración

Momosapiens

La Compañía

Mejor vedette

Tamara Esnal ( Valores)

Micaela Gares (Yambo Kenia)

Fatima Curzio (Integración)

Micaela Pintos (La Sara Del Cordón)

Mejor cuadro de mama vieja y gramillero

Yambo Kenia

Valores

La Sara Del Cordón

Mejor escobero

Federico Larraura (Yambo Kenia)

Maximiliano Suarez (Integración)

Gustavo “Tato”(Valores)

Mejor bailarina

Nazarena Porto (Zíngaros)

Ariadna Ortiz (Madame Gótica)

Flavia Ortega (Integración)

Catalina O’kuinghttons Menesses (La Compañía)

Mejor bailarín

Julio Del Río (Tabú)

Luis Reymunde ( La Compañía)

Diego Ramírez ( Zíngaros)

Maximiliano Velo (Tabú)

Mejor director escénico de murgas

Rafael Antognazza (La Nueva Milonga)

Carmela Viñas (A La Bartola)

Camilo Abellá (La Bastarda)

Agustín Amuedo (La Gran Muñeca)

Mejor interpretación vocal masculina

Damián Luzardo (Zíngaros)

Diego Iraora (Caballeros)

Fabian Villalba (Tabú)

Mejor interpretación vocal femenina

Ihara Burgos (Los Muchachos)

Antonella Puga (Tabú)

Carolina Favier (Zíngaros)

Estefani Rodríguez (Zingaros)

Mejor solista masculino de murga

Alexander Silva (Diablos Verdes)

Agustín Fuentes (La Margarita)

Agustín Pitaluga (Patos Cabreros)

Mejor solista femenina de murgas

Guadalupe Calzada (La Mojigata)

Federica Pereyra (Falta Y Resto)

Lucila Scariato (Falta Y Resto)

Mejor actriz

Mariana Sayas (Adam’s)

María Elena Pérez (Valores)

Gabriela Fumia (La Compañía)

Celina Pereyra (Los Muchachos)

Mejor actor

Mauricio González (Valores)

Maxi Azambuya (Momosapiens)

Federico Pereyra (Momosapiens)

Marcos Rodríguez (La Sara del Cordón)

Figura de lubolos

Oscar “Cococho” Pereira (Yambo Kenia)

Vanesa López (Valores)

Manu Etcheverría (Integración)

Figura de revistas

Sergio Hernández (La Compañía)

Julio Del Río (Tabú)

Katya Zakarian (Madame Gótica)

Figura de humoristas

Dahiana Bassadone (Cyrano’s)

Firu Fernández (Cyranos)

Gonzalo Prado (Sociedad Anónima)

Figura de parodistas

Danilo Mazzo

Camila Caeiro

Ricardo García

Figura de murgas

Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga)

Majo Gardiol (La Margarita)

Mayra Sepulveda (Cayó La Cabra)

Mejor utilización de pantalla

Adams

Falta Y Resto

La Trasnochada

La Gran Muñeca

Doña Bastarda

Yambo Kenia

Bajada de murga

Patos Cabreros

Don Bochinche

La Gran Muñeca

Un Título Viejo

Doña Bastarda

La Nueva Milonga

Cayó Las Cabras

Falta Y Resto