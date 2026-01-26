Más Que Lonja sube por primera vez al Teatro de Verano: "Es el juego de niños que terminó siendo una realidad"

Andreina Cabrera y Steve Hilman frente a la cuerda de Más Que Lonja en el Desfile Inaugural de Carnaval

Las banderas danzan sobre los niños que estiran sus manos en un intento de sentir la caricia de la tela. Rojo, blanco y negro. Los colores del Buceo se repiten sobre ellos mientras el sonido arrollador de los tambores se siente cada vez más cerca.

Pasos más adelante va el estandarte, el emblema de Más Que Lonja que se mueve por primera vez en 20 años en el inicio del Concurso Oficial de Carnaval. “Es algo soñado. Es como llevar la comparsa”, dice Juan Carlos Caballero, que lo hace bailar de un lado a otro de la avenida.

De alguna manera, Más Que Lonja nació antes de sonar por primera vez. Los inicios de la comparsa se pueden rastrear en los recuerdos de un grupo de niños que impulsados por sus padres eran llamados por los tambores en los ensayos de Yambo Kenia, Sierra Leona o Tronar de Tambores.

LUNES 26 DE ENERO Arranca el Concurso de Carnaval 2026: 40 conjuntos, varios regresos históricos y todo lo que hay que saber de la vuelta al Teatro de Verano

CARNAVAL La comparsa donde desfiló Laura Alonsopérez denunció agresiones al colectivo: "Una sociedad que se burla de la discapacidad tiene mucho que aprender"

Alrededor 1997 se formó la primera comparsa de Carnaval de las Promesas del barrio Buceo: Siembra . Aquellos niños encontraron entonces el espacio donde convertirse en los candomberos que veían en las calles. También fue el ámbito propicio para que se formara un equipo que sigue vigente casi 30 años después.

“Ahí nos conocimos y ahí empezó una amistad”, dice Daniel “Chopo” Cerrudo, director responsable de Más Que Lonja. Pero no fue hasta que sacaron su propia comparsa y se presentaron en la Movida Joven que Más Que Lonja nació en Buceo. El siguiente paso fue natural: participar del Desfile de Llamadas por Isla de Flores.

“Nacimos con la intención de hacer Carnaval, uno después se da cuenta de que no es tan fácil. Sobre todo en Llamadas nos costó un montón afianzarnos, poder tener una preparación constante y ser una comparsa armada. Nos costó mucho tiempo llegar a eso y sabíamos que del carnaval estábamos todavía más lejos aún”, dice Cerrudo desde una mesa del Club Náutico y Pesca Puerto de Buceo una calurosa tarde de enero.

_LCM3809

Ese sueño renació hace dos temporadas, cuando Daniel Rodríguez –actual director general de la comparsa– lo planteó como un desafío: si al año siguiente quedaban dentro de las primeras 10 posiciones en el Desfile de Llamadas empezarían a pensar seriamente en la posibilidad de incorporarse al Carnaval. Quedaron cuartos. Un año después se repitió la apuesta: si terminaban entre los primeros cinco empezarían a trabajar de cara al Carnaval. Quedaron segundos.

“Había que cumplir. Se daban todas las condiciones como para poder hacerlo”, dice.

En agosto de 2024 la comparsa empezó a pensar en el Carnaval 2026. Trabajar con la intención de formar un grupo humano que se fue afianzando durante un año y medio con el objetivo de debutar en el escenario del Teatro de Verano. “Más allá de cumplir un sueño queríamos salir a competir y salir pisando fuerte”.

Este lunes Más Que Lonja subirá por primera vez al escenario del Teatro de Verano en el marco de la apertura del Concurso Oficial de Carnaval.

Cadenas contemporáneas

Una vez que acordaron pasar a formar parte del Carnaval una pregunta se hizo urgente: ¿Qué quiere decir la comparsa?.

Si bien Cerrudo expresa que prefiere el estilo tradicional de las comparsas en Carnaval, se formó un equipo diverso con diferentes caminos artísticos que terminó armando un espectáculo más “moderno”. “Queremos ser una comparsa moderna en relación a lo que se habla ahora, los temas sociales contemporáneos, poner sobre la mesa cómo viven las diferentes personas en un barrio y cómo conviven mediante la comparsa”.

22012026-IMG_7987 (1)

Entre los técnicos aportaron desde su visión para la creación de la propuesta. La puesta en escena está a cargo de Julio del Río mientras que los arreglos corales corren por parte de Marcelo Ruiz y las coreografías de Leticia Rodríguez y Julio del Río. El vestuario de Más Que Lonja es de Fernando Olita. La dirección musical está en manos de Martín Luzardo con arreglos musicales de Sebastián Natal y composiciones de Sebastián Natal y Sebastián Mederos. Mientras que las letras y dirección de actores de Sebastián Mederos y José María Novo.

Entonces llegaron al título del espectáculo: Cadenas. La propuesta de 2026 de Más Que Lonja apunta a situaciones o dinámicas sociales que actualmente "nos tienen de alguna forma encadenados".

“Uno se siente como atado a cosas que no puede largar. Y también está ligado a todo eso que también es historia y está relacionado al candombe: la esclavitud y lo que ha sufrido la comunidad afro durante toda esa historia que no se olvida y que siempre está latente”, expresa su director.

22012026-G_B_9874

Una temática que sienten que tiene una profunda identificación en la vida actual y que ha potenciado el compromiso entre los componentes de la comparsa. “Las cadenas invisibles que de cierta forma acarreamos todos: el trabajo, las cosas que uno vivió, su pasado, las redes sociales”, señala. Situaciones y escenas que serán interpretadas sobre el escenario por los actores Ángela Álvez, Luciana Pasotti y Sebastián Jaunsolo.

En aquel sueño de Carnaval con el que iniciaron este camino tenía algunos aspectos imprescindibles. “Más Que Lonja siempre se caracterizó por ser una buena cuerda, eso es lo que dicen, y es algo que no podía faltar. Por suerte la mayoría del grupo es gente que está hace muchos años acá en la comparsa. El cuerpo de baile también, nos sorprendimos porque sabíamos que esa área podía llegar a estar bien pero contamos con gente muy profesional que se destaca mucho y la verdad que es un área muy fuerte”, señala el director.

Leticia Rodríguez, coreógrafa del espectáculo, remarca que este nuevo paso “es muy importante para toda la familia de Más Que Lonja”. “Hace meses que estamos preparándonos con un cuerpo de baile súper lindo con mucha fuerza, tremenda energía y ganas”, sostiene.

22012026-IMG_7912

Una de sus vedettes, Andreina Cabrera, vive los primeros pasos de la comparsa en el Concurso de Carnaval “con mucha emoción”. “Como somos nuevos en esto estamos un poco ansiosos pero re motivados y muy contentos. Estamos todos muy unidos, con muchas ganas también. Haciendo un buen trabajo para lograr pisar muy fuerte”, sostiene.

“El equipo y el grupo nos pusimos la comparsa al hombro, dijimos 'vamos a hacerlo' y estamos muy confiados de que vamos a tener una hermosa experiencia”, agrega.

De cara al concurso, señala Cerrudo, además querían mantener la “impronta que siempre tuvieron las comparsas de Buceo”. “Históricamente las comparsas que han salido de buceo siempre han salido bien paradas. No podemos ser menos”.

De Buceo al Teatro de Verano

Desde el corazón del complejo de viviendas los tambores de Más Que Lonja resuenan entre los edificios de ladrillos y los vecinos se asoman por las ventanas para mirarlos pasar. La comparsa mantiene un vínculo cercano con el barrio que los vio crecer. Una relación que ahora, en las puertas de un nuevo desafío, se ve fortalecida.

“Este último tiempo el barrio nos ha demostrado que está con nosotros y que realmente nos apoya y que nos tiene en cuenta. Es una motivación extra”, dice su director.

En 20 años el barrio vio la transformación de la comparsa y su vínculo con los vecinos. “Es parte del desarrollo de Más Que Lonja: pasar de una etapa rebelde a estar pensando en la comunidad, en el vecino, en tener ensayos donde podamos convivir”, sostiene Cerrudo.

En los meses previos a las definiciones del Carnaval 2026 sonaron los nombres de varias comparsas entre las aspirantes a subir al Teatro de Verano, sin embargo el único que se concretó fue el de Más Que Lonja.

“Evidentemente es una carencia que tiene la categoría de Negros y Lubolos. En una llamada tenés 40 participando y otras 40 que quedan afuera, y en el país tendrás 120 o 140 comparsas, pero en el concurso oficial solamente somos seis”, dice Cerrudo.

El director además ve que la categoría a la que se incorporan tiene “un nivel excelente” y cree que “va a ser difícil meterse en la lucha”. “Ahora viéndolo adentro uno se da cuenta realmente del esfuerzo que hacen y todo el trabajo que conlleva presentar un espectáculo, no solo en cuanto a lo económico sino en cuanto a lo artístico también”, sostiene.

22012026-IMG_7938

José Luis Arizaga fue parte de aquella comparsa de Movida Joven que esta noche sube al escenario del Carnaval. “Es un momento que nosotros lo denominamos histórico, porque además de estar cumpliendo un sueño es parte de la historia de la comparsa”, dice a El Observador minutos antes de tocar en la apertura del Desfile Inaugural.

“El laburo está hecho, ese ya es nuestro premio. Después, como en todo concurso, nos juzgarán como corresponde", dice el tocador y resume lo que este momento significa para el colectivo al que pertenece: “Te hablo y se me pone la piel de gallina. Más Que Lonja es barrio, es amistad, es crianza. Es el juego de niños que terminó siendo una realidad. Es increíble”.