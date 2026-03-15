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Brasil: Jair Bolsonaro presentó una mejoría renal pero seguirá internado en terapia intensiva

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado el viernes de urgencia desde la cárcel de Papuda en Brasilia a un hospital tras presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos

15 de marzo 2026 - 14:08hs
bolsonaro
Foto por MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mostró mejoría renal en su tercer día en terapia intensiva, aunque los médicos reforzaron el tratamiento antibiótico para combatir la neumonía que lo mantiene internado, informó este domingo el hospital.

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado el viernes de urgencia desde la cárcel de Papuda en Brasilia a un hospital tras presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

El líder ultraderechista, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, cumple desde septiembre una condena de prisión de 27 años por intento de golpe.

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Bolsonaro sigue estable pero su función renal empeoró, según informe médico

El parte del hospital indicó que el paciente "evolucionó con estabilidad clínica y mejoría de la función renal", que había sufrido un deterioro el sábado.

Sin embargo, un incremento de "marcadores inflamatorios en sangre" obligó a "ampliar la cobertura de los antibióticos".

Aun no hay previsión de alta de la unidad de cuidados intensivos.

Los médicos diagnosticaron al expresidente con una neumonía bacteriana bilateral.

El cuadro está asociado a las secuelas de un atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral en 2018, y que lo llevó numerosas veces al quirófano.

Entre las secuelas, sufre de episodios recurrentes de hipo y vómitos.

La corte suprema condenó en septiembre al exmandatario por haber intentado mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sus abogados han pedido en reiteradas oportunidades que cumpla la pena bajo arresto domiciliario por razones de salud, pero el tribunal ha rechazado las solicitudes.

Con elecciones presidenciales previstas para octubre, el nombre de Bolsonaro sigue dominando el debate político brasileño.

Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, se perfila como candidato de la derecha frente al izquierdista Lula, que aspira a un cuarto mandato.

AFP

Temas:

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