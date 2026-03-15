Nicolás Vallejo: de no llegar a Peñarol, a ser sustituido a los 33' en León, que cesó al técnico por perder con Xolos del Loco Abreu con un gol de su hijo Diego

Nicolás Vallejo atraviesa un difícil momento en León de México junto a su club que fue goleado este sábado en la noche ante Xolos de Tijuana, dirigido por el Loco Abreu, y con un tanto de Diego Abreu, su hijo.

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El encuentro, el conjunto de León lo jugó como local en su estadio por la fecha 11 de la Liga MX.

Por su parte, Xolos de Tijuana lucha por acceder a un puesto en la Liguilla final de la que saldará el campeón del actual Torneo Clausura mexicano.

Nicolás Vallejo fue la gran novela del período de pases, ya que si bien él no había dado su palabra de llegar a Peñarol, el Grupo Pachuca, que lo adquirió a Liverpool y se lo cedió a León, sí había hecho lo propio con el presidente aurinegro Ignacio Ruglio, según él mismo comentó.

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De esa forma, el gran futbolista argentino, de un muy buen 2025, finalmente permaneció en el fútbol mexicano.

Eso llevó a Peñarol a contratar a otros extremos en su lugar, más allá de que el técnico Diego Aguirre lo esperó hasta el último día del período de pases.

Este sábado, Vallejo fue titular, pero su técnico, Ignacio Ambriz, lo sacó de la cancha a los 33 minutos junto a otro compañero, porque ya perdían 2-0 con un tanto anotado por Diego Abreu, el hijo de Sebastián Abreu, quien juega en Xolos.

El entrenador entendió que su rendimiento no era el esperado y metió una variante que tampoco cambió nada y finalmente fueron goleados de locales 3-0.

Esto desencadenó una crisis en León, ya que fue cesado Ignacio Ambriz, el técnico del equipo.