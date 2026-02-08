Atento Peñarol: Nicolás Vallejo, quien sigue siendo esperado por Diego Aguirre, debutó con León en México y perdieron 2-0

El futbolista argentino Nicolás Vallejo, uno de los nombres por los que sigue esperando el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, para que se sume en este período de pases a su plantel, finalmente y luego de más de un mes de encontrarse en México, debutó con León este sábado, en la derrota por 2-0 ante Querétaro por la Liga MX.
Como informó Referí, existe un acuerdo de palabra entre los presididos por Ignacio Ruglio y el Grupo Pachuca, que compró la ficha del futbolista y lo cedió a León, para que el exextremo de Liverpool llegue al plantel mirasol para este año 2026 a préstamo.
Nicolás Vallejo sufrió un importante desgarro en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya que Liverpool perdió de atrás en el alargue 2-1 ante Peñarol el pasado 16 de noviembre.
No solo eso, sino que fue expulsado al final del encuentro y le dieron dos partidos de suspensión, que los cumplió ya en la Liga MX de México.
El debut de Nicolás Vallejo
Nicolás Vallejo ingresó a los 65 minutos por José Rodríguez cuando su equipo ya perdía 2-0 contra Querétaro por la citada Liga MX.
Durante los 25' que estuvo en cancha, remató una vez al arco y completó 18 pases de los 22 que intentó.
De los 32 toques de pelota que tuvo, solo dos fueron dentro del área.
Ya a esta altura Diego Aguirre no quiere hablar más del tema hasta que se haga o no.
Este sábado tras el triunfo por 3-1 sobre Montevideo City Torque, el DT en conferencia de prensa dijo sobre la posibilidad de la llegada de Vallejo: "Es un tema al que no voy a referirme más. No voy a hablar sobre ninguna posibilidad que no sea concreta. En el momento en que pasen las cosas ahí hablamos con mucho gusto. Hasta el 25 de febrero tenemos tiempo para incorporar".