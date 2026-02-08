Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Atento Peñarol: Nicolás Vallejo, quien sigue siendo esperado por Diego Aguirre, debutó con León en México y perdieron 2-0

El extremo argentino tuvo sus primeros minutos en el club al que fue cedido por el Grupo Pachuca, que tiene un acuerdo de palabra con los aurinegros para cederlo en este período de pases

8 de febrero 2026 - 12:48hs
Nicolás Vallejo debutó en León de México mientras lo siguen esperando en Peñarol

El futbolista argentino Nicolás Vallejo, uno de los nombres por los que sigue esperando el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, para que se sume en este período de pases a su plantel, finalmente y luego de más de un mes de encontrarse en México, debutó con León este sábado, en la derrota por 2-0 ante Querétaro por la Liga MX.

Como informó Referí, existe un acuerdo de palabra entre los presididos por Ignacio Ruglio y el Grupo Pachuca, que compró la ficha del futbolista y lo cedió a León, para que el exextremo de Liverpool llegue al plantel mirasol para este año 2026 a préstamo.

No solo eso, sino que fue expulsado al final del encuentro y le dieron dos partidos de suspensión, que los cumplió ya en la Liga MX de México.

Maximiliano Silvera
NACIONAL

El sorpresivo equipo que preparó Jadson Viera en Nacional, sin Maximiliano Silvera ni Nicolás López, para enfrentar a Boston River en el debut del Torneo Apertura

Walter Pandiani
FÚTBOL

Las sorprendentes opiniones de Walter Pandiani sobre si fue mejor que Luis Suárez, Darwin Núñez, Lewandowski, Julián Álvarez y Haaland; mirá el video

El debut de Nicolás Vallejo

Nicolás Vallejo ingresó a los 65 minutos por José Rodríguez cuando su equipo ya perdía 2-0 contra Querétaro por la citada Liga MX.

Durante los 25' que estuvo en cancha, remató una vez al arco y completó 18 pases de los 22 que intentó.

De los 32 toques de pelota que tuvo, solo dos fueron dentro del área.

Ya a esta altura Diego Aguirre no quiere hablar más del tema hasta que se haga o no.

Este sábado tras el triunfo por 3-1 sobre Montevideo City Torque, el DT en conferencia de prensa dijo sobre la posibilidad de la llegada de Vallejo: "Es un tema al que no voy a referirme más. No voy a hablar sobre ninguna posibilidad que no sea concreta. En el momento en que pasen las cosas ahí hablamos con mucho gusto. Hasta el 25 de febrero tenemos tiempo para incorporar".

Peñarol Nicolás Vallejo León México Grupo Pachuca Diego Aguirre

