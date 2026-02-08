Las sorprendentes opiniones de Walter Pandiani sobre si fue mejor que Luis Suárez, Darwin Núñez, Lewandowski, Julián Álvarez y Haaland; mirá el video

El director técnico uruguayo, Walter Pandiani , se prestó a un ping pong de preguntas y respuestas en estos últimos días en el que dio su opinión acerca de distintas comparaciones entre futbolistas uruguayos y extranjeros, con lo que fue su carrera, y en algunos comentarios, sorprendió.

El Rifle fue entrevistado por el periodista español Josep Pedrerol en El Cafelito, un momento diferente en el conocido programa El Chiringuito, el más visto en ese país.

Pandiani ya había sorprendido cuando puso en tela de juicio el liderazgo de Federico Valverde como capitán de Real Madrid.

El uruguayo actualmente es el técnico de Palencia en la divisional Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol de España.

Las comparaciones de Pandiani

Walter Pandiani contestó en dicho ping pong si era mejor o peor que algunos futbolistas y no dejó de sorprender nuevamente con sus respuestas.

Josep Pedrerol le preguntó si cuando él jugaba, era mejor que Muriqui, Gerard Moreno y Sorloth, y El Rifle no dudó y contestó que "sí".

La primera vez que contestó que no era mejor, fue cuando lo compararon con el jugador de Barcelona, Ferrán Torres.

También se puso por debajo de Tamudo y del uruguayo Luis Suárez y Julián Álvarez, a quienes entendió que eran superiores a él cuando jugaba en su mejor momento.

Cuando lo consultaron sobre la comparación con Darwin Núñez sostuvo: "Sí, yo era mejor".

Luego también lo compararon con el polaco Robert Lewandowski y si él se sentía mejor cuando jugaba que el delantero de Barcelona, dijo: "Sí. Yo tuve la mala o la buena suerte de no haber jugado en un grande (de España). Si yo hubiera jugado en un grande, hubiera sido otro jugador".

La última pregunta fue si se sentía mejor que Erling Haaland y fue muy claro: "No, imposible. Creo que Haaland es inigualable. Hacer 50 goles por temporada está al alcance de pocos".