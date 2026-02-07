Diego Aguirre se deshizo en elogios hacia Eduardo Darias tras la victoria de Peñarol contra Torque, y explicó por qué sacó a Diego Laxalt y Franco Escobar

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , valoró la victoria del carbonero contra Montevideo City Torque por 3-1 en la primera fecha del Torneo Apertura 2026, explicó por qué realizó los cambios de Diego Laxalt y Franco Escobar para el arranque del segundo tiempo y valoró las actuaciones de Eduardo Darias y Luis Angulo.

"Por suerte pudimos ganar, encontramos los goles muy rápido y eso nos dio tranquilidad. Después bajamos el rendimiento en el segundo tiempo, sentimos que el partido estaba controlado en el resultado", dijo el DT mirasol en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro.

Tras ello, Aguirre fue consultado sobre la salida de Laxalt y Escobar en el entretiempo, y contestó que ambos fueron sustituidos por "razones físicas". El primero, según el técnico, salió porque "venía de mucha inactividad" y "había que llevarlo de a poco", mientras que Escobar "había tenido una carga en el clásico" contra Nacional por la Supercopa Uruguaya .

Por último, habló sobre el colombiano Luis Angulo , que llegó a Peñarol el jueves y debutó este sábado con el carbonero. "Nos ilusiona. Muestra que tiene cosas, que es rápido . Para eso lo vinimos a buscar y ojalá pueda encontrar su mejor versión acá", dijo sobre el extremo Aguirre.

Minutos después, el entrenador también habló en conferencia de prensa para los medios presentes en el Campeón del Siglo. En primer lugar, valoró que "no hubo ningún inconveniente" físico durante el partido, y afirmó que el equipo buscará "ir mejorando en todos los niveles". "Fue un arranque bastante exigente, y tenemos que encontrar lo mejor del equipo", continuó.

Los elogios a Eduardo Darias, el análisis del partido y la llegada de Mauricio Lemos

Luego, el DT se deshizo en elogios hacia Eduardo Darias, quien cree que "fue el mejor" de la cancha este sábado. "Estoy muy contento de que esté de vuelta. Si quedé contento con algo hoy fue el rendimiento de Darias", remarcó Aguirre, quien cree que "es muy alentador" contar con el extremo "en este nivel", que entiende se asemeja a aquel que demostró en 2024, antes de un 2025 en el que pasó casi todo el año lesionado.

En la siguiente respuesta el entrenador volvió a referirse al periodo de pases, y reiteró como en otras ocasiones que este "no está cerrado". Consultado sobre si entiende que cuenta con un plantel completo, en comparación al plantel de 2025 que quedó "corto", contestó que ve "bien" al equipo, pero aclaró que algún jugador más puede llegar y que "el año es largo".

Tras ello, Aguirre se refirió al rendimiento del equipo este sábado: "No quiero sacar muchas conclusiones, va un partido, una fecha. Hay que darle minutos a los jugadores nuevos, ganar rodaje, ritmo competitivo. Tuvimos mucha suerte en encontrar los goles rápidos y eso nos dio posibilidades de mostrar buenas cosas. Es un buen debut contra un rival que juega muy bien, se dieron las circunstancias favorables por las circunstancias, tuvimos tres chances e hicimos tres goles. Eso mató el partido".

Después aseguró que el gol del descuento de Torque fue "una alerta", y recordó que si el rival convertía una chance clara que tuvo para poner el 3-2 Peñarol iba a "terminar sufriendo", algo que confesó habló con el plantel "en el entretiempo". "A veces sentís que el partido está ganado. Yo creo que tenemos que aprender de esa situación", agregó.

Por último, el técnico se refirió a la llegada de Mauricio Lemos. "Había hablado con él alguna vez anterior, pero no se daban las situaciones, y ahora fue muy rápido. Hace dos días surgió la posibilidad, y en 24 horas se resolvió. No fue una cosa que veníamos trabajando", declaró.