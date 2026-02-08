Los extremos de Peñarol, claves en la victoria contra Torque: el gol de Togni, la virtud de Mulethaler y los buenos ingresos de Darias y Angulo

La necesidad de extremos fue uno de los temas más presentes en el periodo de pases de Peñarol . Durante semanas el carbonero dijo que necesitaba la llegada de un extremo por lado para el arranque del campeonato, aún luego de fichar al argentino Gastón Togni , y no deja de mirar a México esperando a Nicolás Vallejo a pesar de que en los últimos días logró la contratación del colombiano Luis Angulo .

Y sin embargo, en la victoria contra Montevideo City Torque por 3-1 de este sábado, por la primera fecha del Torneo Apertura, los cuatro extremos que Peñarol tuvo en cancha tuvieron actuaciones destacadas , en otro signo de tranquilidad para un carbonero que comenzó su año con una Supercopa Uruguaya y tres puntos.

Stiven Mulethaler y Togni fueron los extremos elegidos por Diego Aguirre para comenzar el partido contra los ciudadanos, y ambos fueron determinantes en el resultado : el primero con una virtud que fue clave para abrir el partido, y el segundo con un gol.

A mediados de la segunda mitad ambos fueron sustituidos por Eduardo Darias y Angulo , en su debut con la camiseta carbonera. El uruguayo fue destacado por el entrenador carbonero tras el partido, mientras que el colombiano dejó buenos destellos en ofensiva.

La virtud de Mulethaler que abrió el encuentro

WhatsApp Image 2026-02-07 at 21.22.43 Stiven Mulethaler frente a Matías Arezo, en una de las celebraciones de Peñarol Foto: Enzo Santos/ FocoUy

A los 2 minutos del partido, Peñarol obtuvo un lateral por izquierda a la altura del área rival. El encargado de tomar el saque fue Mulethaler, que lanzó un potente centro con las manos al medio del área. Franco Romero despejó, pero la pelota quedó boyando en la medialuna, Jesús Trindade la bajó de pecho y Matías Arezo puso un zurdazo para el 1-0.

"Lo entrenamos en la semana, (buscamos) aprovechar la virtud de Stiven", valoró Arezo en declaraciones a la transmisión oficial del partido, minutos después del final.

Además de aportar una nueva arma de pelota parada para el carbonero, Mulethaler tuvo un destacado primer tiempo, con varios desbordes por banda derecha que generaron algunos ataques y varias faltas a favor de Peñarol. En 2025 jugó 15 partidos y aportó una asistencia, y buscará tener más protagonismo en el 2026.

Togni y su primer gol con Peñarol

Togni anotó su primer tanto con la camiseta carbonera este sábado. A los 32 minutos, el argentino se anticipó a Salomón Rodríguez y Franco Torgnascioli en un centro de Leonardo Fernández para poner el 3-0 a favor del carbonero.

El exjugador de Defensa y Justicia cerró un buen partido con el carbonero, con varias participaciones en ataque y constantes asociaciones con Diego Laxalt por banda izquierda. Levantó su nivel con respecto a su debut en el clásico de la Supercopa.

Eduardo Darias, "el mejor" para Diego Aguirre

20250115 Eduardo Darias Peñarol entrenamiento práctica pretemporada. Foto: @OficialCAP Eduardo Darias Foto: @OficialCAP

Cerca de los 60 minutos Togni y Mulethaler salieron para dar lugar a Eduardo Darias y Luis Angulo. El primero fue destacado como "el mejor" del partido para Diego Aguirre, que se deshizo en elogios hacia el extremo uruguayo.

"Estoy muy contento de que esté de vuelta. Si quedé contento con algo hoy fue el rendimiento de Darias", remarcó Aguirre, quien cree que "es muy alentador" contar con el extremo "en este nivel", que entiende se asemeja a aquel que demostró en 2024.

La vuelta de Darias es casi un alta para Peñarol, luego de que el extremo pasara casi todo el 2025 sin jugar por una lesión en la rodilla.

En la final de la Supercopa ingresó al minuto 60 pero salió 45 minutos después, con alguna molestia muscular en su vuelta a las canchas tras 11 meses fuera. En los 30 minutos de esto sábado demostró un gran nivel: generó varios desbordes por la banda izquierda y tuvo dos chances claras de gol, una atajada por Franco Torgnascioli y otra larga patriada individual en la que se sacó a varios rivales de encima para luego enviar un disparo cerca de un palo.

Luis Angulo y un debut que "ilusiona"

20260205 Luis Angulo entrenó por primera vez en Peñarol Luis Angulo en su primer entrenamiento con Peñarol, dos días antes de su debut FOTO: @OficialCAP

Angulo, en tanto, también tuvo un ingreso que dejó destellos. El colombiano de 21 años, que llegó cedido desde Talleres de Córdoba, se movió con libertad entre la izquierda y el centro del ataque carbonero, generando varias asociaciones con Leo Fernández y Darias. Intentó algunos ingresos al área con jugadas individuales y apoyándose en el juego con sus compañeros, pero le faltó precisión.

Aguirre también fue consultado en la entrevista pospartido sobre el rendimiento del colombiano, que tuvo solo dos entrenamientos antes de debutar con Peñarol, y contestó: "Nos ilusiona. Muestra que tiene cosas, que es rápido. Para eso lo vinimos a buscar y ojalá pueda encontrar su mejor versión acá".

Luego, en la conferencia de prensa le preguntaron qué indicación le dio al joven extremo antes de ingresar al campo de juego, y respondió que le dijo "hacé lo que sabés". "Lo mandé para adentro para que se vaya adaptando. Mostró algunas cosas interesantes. Se va a ir adaptando a lo que es Peñarol", concluyó el DT.