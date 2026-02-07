Leo Fernández, Matías Arezo y Diego Laxalt tras la victoria de Peñarol contra Torque: la "continuidad" del clásico y la "tranquilidad" para lo que viene

Peñarol venció 3-1 a Montevideo City Torque en su debut por el Torneo Apertura, en un partido disputado este sábado por la noche en el Campeón del Siglo . El carbonero obtuvo tres puntos que le siguen sumando tranquilidad , luego de obtener la Supercopa Uruguaya contra Nacional.

El aurinegro lo liquidó en la primera mitad . A los 2 minutos Matías Arezo puso el 1-0, y seis minutos después Gary Kagelmacher anotó un insólito gol en contra para ampliar la ventaja. A los 32 Gastón Togni fue el encargado de poner el 3-0 , tras un centro de tiro libre de Leonardo Fernández . En el arranque del segundo tiempo Lucas Duré descontó para el ciudadano con un golazo de larga distancia.

Tras el partido, Leonardo Fernández, Matías Arezo y Diego Laxalt hablaron para la transmisión oficial. El primero aseguró que el partido "estaba bastante planeado" en el entendido de que los rivales "jugaban bien", por lo que buscaron "hacer un desgaste bastante grande" y ser "bastante contundentes" cuando tuvieran la pelota.

El 10 carbonero fue consultado sobre sus tiros libres , luego de que uno de ellos terminara en el gol de Gastón Togni. "Es un recurso que utilizamos bastante. Es hablarnos, hacer alguna seña, y saber lo que vamos a hacer", explicó.

Matías Arezo: "Importante arrancar así en nuestra casa"

Luego fue el turno de Arezo, que valoró que fue "importante arrancar así" en "casa", con una victoria que destacó estuvo "bastante marcada por el primer tiempo".

El delantero habló sobre su gol, que partió de un lateral en largo de Stiven Mulethaler. "Lo entrenamos en la semana, (buscamos) aprovechar la virtud de Stiven", detalló el delantero, que valoró que: "La primera que tuve en el campeonato la pude mandar adentro".

Diego Laxalt: "Tranquilidad para los próximos días" y "continuidad" del clásico

El tercero en hablar fue Diego Laxalt, que se estrenó como titular en Peñarol el día de su cumpleaños número 33. "Es lindo comenzar ganando, darle continuidad a lo de la semana pasada, con nuestra gente. Da tranquilidad para los próximos días", destacó el lateral izquierdo.

"Hoy el ambiente fue divino, el clima divino, para disfrutar mi cumpleaños, jugando acá", continuó el nuevo futbolista carbonero, que espera que eso los "cargue" para "lo que se viene".