El manual de contrataciones de Nacional que dividió a la directiva tricolor en la previa de un nuevo período de pases; mirá de qué se trata

La reunión de directiva de Nacional de este miércoles tuvo un cruce de opiniones y puntos de vista entre dirigentes, lo que marcó una división entre el oficialismo y la oposición con respecto a la política de contrataciones, en la previa de un período de pases por comenzar.

El detonante fue la aplicación o no del “Manual de Procedimientos para Contratos de Área Deportiva” , un protocolo que se aprobó y que cuenta con distintos puntos que establecen pasos a seguir a la hora de realizar fichajes, transferencias o préstamos.

En ese sentido, el directivo Javier Gomensoro pidió que se aplique dicho manual en el período de pases venidero, lo que no fue compartido plenamente en el oficialismo, principalmente en el vicepresidente Flavio Perchman , que respeta el manual, pero entiende que debe emplearse en casos especiales y no en todas las contrataciones.

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El Manual de Procedimientos, al que accedió Referí, cuenta con 14 puntos enumerados que marcan distintas pautas.

El primero de ellos refiere a un informe semestral que se debe hacer antes de comenzar los períodos de pases que será confeccionado por la gerencia deportiva y en lo posible por el entrenador, y que será recibido por la Comisión Directiva.

En ese informe se deben dar detalles de las planificaciones de pretemporadas o períodos de reacondicionamiento físico, como también lo que refiere a pedidos de fichajes y bajas de futbolistas, por transferencias o préstamos, y cómo será el plan de trabajo a mediano plazo.

El segundo punto señala que se deben lograr contratos con incentivos al éxito, lo que estimulará la búsqueda de títulos, más ingresos económicos y clasificaciones a copas.

Luego, se hace referencia a la perdurabilidad de las condiciones pactadas y se menciona que se evitarán las variaciones al alza de las remuneraciones, sin que estas importen mejoras para el club. En ese sentido, se indica que no habrá más premios que los que estipulan los contratos.

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Rómulo Otero 2 Rómulo Otero en Nacional

Además, se hace referencia a las cláusulas de rescisión, las que han generado dolores de cabeza cuando los fichajes no dan resultado, como ocurrió el año pasado con Eduardo Vargas y Rómulo Otero, y como también con el DT Jadson Viera, y se señala que se deben fijar criterios de paridad que permitan al club, como al jugador o al entrenador condiciones similares.

Los rangos salariales

El cuarto punto del manual refiere a los rangos salariales, un tema que durante las anteriores presidencias, principalmente la de José Decurnex, se llevaba a cabo con topes, algo que se dejó de hacer en los últimos años ante los importantes aumentos marcados por el mercado local e internacional.

Al respecto, se señala que sin que implique la fijación de topes, cada año se fijarán rangos salariales máximos, los que, para ser superados, deberán tener una argumentación explicita de la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y la resolución de la directiva.

Se deja claro que estos casos, que superen los topes, deben ser de carácter excepcional y que los rangos se establecerán en base a un presupuesto del área deportiva.

Fichajes, porcentajes y representantes

El manual continúa con varios ítems referidos a los fichajes y distintos detalles.

Por ejemplo, se menciona el porcentaje de los representantes de los futbolistas y se indica que no se concederán en favor de los representantes de jugadores que llegan de clubes del interior del país o de otras ligas que no son de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Solo se otorgarán en casos excepcionales y si lo aprueba la directiva.

Tomás Verón Lupi y Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Con respecto a los fichajes con contratos vigentes con clubes del exterior o de AUF, se mencionan los préstamos sin cargo, con y sin opción de compra, que deben estar en el rango salarial de libre contratación, lo que debe dispone con la aprobación de la gerencia deportiva.

Y sobre los fichajes con pago de porcentajes o compra de toda la ficha, se indica que cualquier compra deberá ser analizada por la gerencia deportiva, con un informe completo y posterior decisión de Comisión Directiva.

Además, se indica que las incorporaciones deben ser con contrato mínimo por tres años, algo que viene implementando la actual administración, y que la comisión del representante queda a cargo del club vendedor y eventualmente el jugador.

Jugadores libres y préstamos

Los últimos puntos mencionan a los jugadores libres que llegan al club, el que se hará con el 100% de los derechos económicos del jugador por el plazo de su contrato. También se indica que se podrán pagar primas por su llegado de la gerencia deportiva así lo entiende y la directiva lo resuelve.

Otro ítem refiere a jugadores que llegan para salir a préstamo o ir a la Tercera División, casos que deben contar con una fundamentación de la gerencia, con un análisis de conveniencia, para luego ser aprobado en directiva.

Agustín Vera en Nacional Agustín Vera en Nacional

Los préstamos de Nacional a otros equipos, tema que suele generar opiniones, también tienen un punto en el manual. Se señala que debe haber un análisis del área deportiva y de delegados del club para definir las instituciones a la que van.

También se detalla un punto muy importante: si Nacional le paga el salario o parte del mismo, se deben establecer cláusulas de impedimento de jugar contra el club.

Además, se marca que si se fijan opciones de compra muy altas, estas se pueden negociar y bajar, que el plazo mínimo de los préstamos es de un año, y que el porcentaje máximos de vidriera es de 15% hasta un año posterior a su retorno.

Venta de futbolistas

El manual también establece condiciones para las transferencias definitivas de porcentajes o totalidad de fichas y menciona que siempre se debe buscar que le queden al club derechos porcentuales o plusvalías para futuras ventas, algo habitual en las últimas transferencias.

El tope de porcentaje para el jugador y el representante es de 20% y 10% respectivamente.

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Todo debe tener un informe de la gerencia y posterior resolución de la directiva.

En el caso de juveniles, de 20 años o menos formados en el club de forma total o parcial, se tendrá en cuenta las opiniones del coordinador rentado y la Comisión de Formativas.

Por último, el manual tricolor hace énfasis en los años electorales y señala que se buscarán definir políticas de transición con los eventuales candidatos a suceder en la administración del club, protegiendo el poderío deportivo pero dejando un margen de acción libre para cambios futuros.