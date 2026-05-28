Nacional informó que Maximiliano Silvera, Lucas Rodríguez y Baltasar Barcia están lesionados con distintos "edemas"

Nacional reportó que Maximiliano Silvera, Lucas Rodríguez y Baltasar Barcia sufrieron distintos "edemas" que los dejarán fuera del próximo partido del Tricolor ante Deportivo Maldonado , el próximo domingo por la tercera fecha del Torneo Intermedio.

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Según informó el club en un comunicado publicado este jueves por la tarde, Barcia y Rodríguez sufrieron un "edema muscular en bíceps femoral derecho".

De acuerdo a distintos medios especializados de medicina, un "edema" es una "acumulación de líquido en los tejidos del músculo" que se puede producir por distintos factores. En el ámbito deportivo, es común que se generen por golpes o por sobrecargas de los músculos.

Barcia se lesionó este martes en el partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. El extremo ingresó en el entretiempo, pero en una de las primeras jugadas en la que participó realizó una larga corrida con pelota , y tras disparar se sintió en su pierna derecha. Intentó seguir en cancha, pero a los 59 minutos fue sustituido por Luciano Boggio.

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Rodríguez, en tanto, se retiró lesionado a los 11 minutos del partido entre Nacional y Universitario, también por la Libertadores, disputado el pasado miércoles 20. Tras ello, no formó parte de los encuentros ante Albion por el Torneo Intermedio ni ante Coquimbo.

En el caso de Maxi Silvera, Nacional informó que los estudios detectaron "un edema muscular adyacente a la cicatriz del anterior desgarro" que el jugador sufrió en el "gemelo interno de la pierna izquierda", y marcaron que no hay "evidencia ecográfica de rotura fibrilar".

El delantero ingresó a los 69 minutos del partido contra Albion, pero debió retirarse solo 11 minutos después lesionado. Tampoco formó parte del partido contra Coquimbo.

Silvera ya se perdió ocho de los 24 partidos de Nacional en la temporada por diferentes lesiones, dos de la Copa Libertadores y los seis restantes del Torneo Apertura.

Nacional detalló que los tres futbolistas "ya comenzaron con el proceso de rehabilitación", sin definir ninguno de los plazos estimados de recuperación.