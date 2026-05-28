El uruguayo Thomas Silva fue sexto en la etapa del Giro de Italia que se definió con un vibrante final con sprint masivo

El ciclista uruguayo Thomas Silva fue sexto en decimoctava etapa del Giro de Italia de este jueves que se definió con sprint masivo y en el que volvió a estar entre los protagonistas, en una jornada de 171 kilómetros de recorrido, disputada entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, en la que las dificultades montañosas intermedias no fueron suficientes para romper el pelotón.

El fernandino se colocó en el grupo de vanguardia en los últimos kilómetros y llegó a la definición dentro del top 10, en una de las últimas etapas más acordes a su perfil.

Silva, que hace historia como el primer uruguayo en correr el Giro, lo que agigantó más al ganar la segunda etapa y ponerse la tradicional malla rosa , se ubica 75° en la general, tras el esfuerzo de 18 etapas y a falta de las últimas tres con el final en Roma el domingo.

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Victoria de Paul Magnier

El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso al esprint. Segundo fue Edoardo Zambanini (Bahrain) y tercero, Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) pasó un día más vestido con el maillot rosa de líder de la general sin demasiados sobresaltos, e incluso fue el primero en coronar el Ca' del Poggio.

La fuga del día estuvo compuesta, en primer lugar, por Mattia Bais y Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), a los que se unieron más adelante James Shaw (EF Education) y Jonas Geens (Alpecin). Los cuatro escapados resistieron hasta que faltaban 21 kilómetros, cuando fueron neutralizados por un pelotón que se lo quería jugar todo en el corto pero intenso muro de Ca' del Poggio.

El pelotón llegó reunido a la subida definitiva. Dos ataques de Afonso Eulálio (Bahrain) cerca del final, uno en el ascenso y otro en la bajada, no le permitieron hacerse con la victoria. En el esprint final, el que se movió fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step), en la pelea por los puntos para la 'maglia ciclamino', y se llevó la victoria en la llegada masiva.

Se define el Giro de Italia

El viernes y el sábado, la montaña será la protagonista y allí se decidirá el Giro, con un Vingegaard decidido a no dejarse sorprender.

Team Visma Lease a Bike Danish rider Jonas Vingegaard wearing the overall leader's pink jersey (Maglia Rosa) celebrates as he crosses the finish line to win the 16th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Bellinzona and Cari, El festejo de Jonas Vingegaard al ganar la etapa 16 del Giro de Italia 2026 Foto: AFP

El gran final del Giro de Italia comienza este viernes con la primera de dos etapas montañosas antes del paseo triunfal en Roma.

El pelotón afrontará 151 kilómetros entre Feltre y la Piani di Pezzè, un final en alto tras 5 kilómetros al 9,7 % de pendiente media. Antes, un encadenado de otros cinco puertos, entre los que se incluye el Passo Giau, de categoría especial, una de las subidas más icónicas de los Dolomitas.