Giro de Italia: Valgren ganó en un nuevo episodio de su superación personal, Vingegaard sigue líder y Thomas Silva llegó 123°

Protagonismo danés este miércoles en el Giro de Italia : el veterano Michael Valgren , que resistió desde la escapada matinal, fue el ganador de la 17ª etapa, mientras que su compatriota Jonas Vingegaard conservó la maglia rosa de líder.

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Aprovechando su experiencia, el corredor del equipo EF Education sorprendió a los otros cinco supervivientes de la escapada con un ataque antes del último kilómetro, para entrar en meta con unos segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund y el italiano Damiano Caruso.

¡MICHAEL VALGREN SE QUEDÓ CON LA ETAPA 17! Con un ataque espectacular, el danés obtuvo el primer lugar en esta jornada del #GiroDeItaliaEnDSPORTS . Su tiempo fue de 4 hrs, 41 min y 34 seg. #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/ulTNUBsucT

Valgren, de 34 años, tiene una historia personal de superación en el ciclismo, después de la gravísima caída sufrida en la última etapa de la Ruta de Occitania de 2022, donde sufrió una fractura de pelvis.

Jonas Vingegaard volvió a ganar con categoría y comienza a liquidar el Giro de Italia; Thomas Silva cuidó piernas para esta última semana

El insólito y peligroso cabezazo que le costó a un ciclista italiano su descalificación en el Giro de Italia donde Thomas Silva está 69°

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasaganronald/status/2059657984649687517&partner=&hide_thread=false It was Route d’Occitanie stage 3. Michael Valgren was pushing the limit on a descent, trying to prove himself before the Tour de France, when in a split second he crashed hard. And it's very hard.



He went off the road down a slope and suffered horrific injuries and basically… pic.twitter.com/FscmVmOWLP — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 27, 2026

Vingegaard sigue líder de este Giro, con una ventaja cómoda de más de cuatro minutos sobre el austríaco Felix Gall.

En tanto, el uruguayo Thomas Silva llegó este miércoles en el puesto 123, a +19:15 minutos del ganador, a la espera de volver a destacarse en las últimas etapas. Se ubica 78° en la general.

Thomas Silva / BURGAS (Bulgaria), 06/05/2026.- Italian cyclist Davide Ballerini (R) of XDS Astana Team and teammates appear on stage during the Teams Presentation of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race in Burgas, Bulgaria, 06 May 2026. (Ci Thomas Silva, segundo desde la izquierda, en la presentación del XDS Astana Team en el Giro de Italia Foto: EFE

El jueves, la 18ª etapa propone un trazado de 171 kilómetros con varias subidas en el programa, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, antes de dos grandes etapas de montaña.

La 109ª edición del Giro termina este domingo en Roma.

Con base en AFP