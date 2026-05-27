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Giro de Italia: Valgren ganó en un nuevo episodio de su superación personal, Vingegaard sigue líder y Thomas Silva llegó 123°

Valgren, de 34 años, tiene una historia personal de superación en el ciclismo, después de una gravísima caída y su posterior recuperación

27 de mayo de 2026 12:51 hs
Michael Valgren celebró su triunfo con un objeto que llevaba en su malla

Michael Valgren celebró su triunfo con un objeto que llevaba en su malla

Foto: AFP

Protagonismo danés este miércoles en el Giro de Italia: el veterano Michael Valgren, que resistió desde la escapada matinal, fue el ganador de la 17ª etapa, mientras que su compatriota Jonas Vingegaard conservó la maglia rosa de líder.

Aprovechando su experiencia, el corredor del equipo EF Education sorprendió a los otros cinco supervivientes de la escapada con un ataque antes del último kilómetro, para entrar en meta con unos segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund y el italiano Damiano Caruso.

Valgren, de 34 años, tiene una historia personal de superación en el ciclismo, después de la gravísima caída sufrida en la última etapa de la Ruta de Occitania de 2022, donde sufrió una fractura de pelvis.

El insólito y peligroso cabezazo que le costó a un ciclista italiano su descalificación en el Giro de Italia donde Thomas Silva está 69°

Jonas Vingegaard volvió a ganar con categoría y comienza a liquidar el Giro de Italia; Thomas Silva cuidó piernas para esta última semana

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Vingegaard sigue líder de este Giro, con una ventaja cómoda de más de cuatro minutos sobre el austríaco Felix Gall.

En tanto, el uruguayo Thomas Silva llegó este miércoles en el puesto 123, a +19:15 minutos del ganador, a la espera de volver a destacarse en las últimas etapas. Se ubica 78° en la general.

Thomas Silva / BURGAS (Bulgaria), 06/05/2026.- Italian cyclist Davide Ballerini (R) of XDS Astana Team and teammates appear on stage during the Teams Presentation of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race in Burgas, Bulgaria, 06 May 2026. (Ci
Thomas Silva, segundo desde la izquierda, en la presentación del XDS Astana Team en el Giro de Italia

Thomas Silva, segundo desde la izquierda, en la presentación del XDS Astana Team en el Giro de Italia

El jueves, la 18ª etapa propone un trazado de 171 kilómetros con varias subidas en el programa, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, antes de dos grandes etapas de montaña.

La 109ª edición del Giro termina este domingo en Roma.

Con base en AFP

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