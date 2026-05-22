Giro de Italia: el equipo XDS Astana de Thomas Silva volvió a ser protagonista con un gran triunfo de su compañero Alberto Bettiol

El italiano Alberto Bettiol , del equipo XDS Astana , compañero del uruguayo Thomas Silva , ha ganado en solitario la decimotercera etapa del Giro de Italia disputada este viernes entre Alessandria y Verbania, de 189 km, jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

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Bettiol, de 32 años, aventajó en 25 segundos al noruego Andreas Leknessund, al que contraatacó justo antes de la cima de la principal dificultad del día, la subida a Ungiasca , cuyo punto más alto estaba situado a 13 km de la meta.

Ambos formaban parte de una escapada de quince corredores que llegaron a contar con hasta doce minutos de ventaja sobre el pelotón, que dejó hacer ante la dura etapa de montaña prevista para el sábado.

El uruguayo Thomas Silva finalizó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia, que ganó Alec Segaert: la ubicación actual del uruguayo en la tabla general

Giro de Italia: el ecuatoriano Jhonatan Narváez logró su tercera victoria en una etapa en el que el equipo Astana de Thomas Silva hizo podio y sufrió un abandono por caída

La la tercera plaza fue para el belga Jasper Stuyven (Soudal), a 44.

El pelotón, en jornada tranquila, de transición, llegó a meta a 13.06 minutos con todos los favoritos en el grupo.

Thomas Silva llegó en el pelotón más grande a 19:31 minutos, en el puesto 87°, ubicándose 68° en la general.

Es la novena victoria como profesional para Bettiol, ganador del Tour de Flandes 2019, y la tercera en este Giro para su equipo, Astana, después de las logradas por el italiano Davide Ballerini en Nápoles y por el uruguayo Thomas Silva en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.

Eulalio sigue de rosa

En la general sigue con la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio, con el danés Jonas Vingegaard (Visma) a 33 segundos y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 2.03 minutos.

Este sábado tendrá lugar la decimocuarta etapa entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 km.

Con base en EFE y AFP