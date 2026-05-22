La selección uruguaya sub 17 de Ignacio González ya sabe sus tres rivales en el Mundial 2026 de Qatar, al que clasificó tras 13 años de ausencia

La selección uruguaya sub 17 de Ignacio González, ya conoce a sus tres rivales de grupo en lo que será el Mundial 2026 de Qatar de la especialidad, luego de haber clasificado tras 13 años de ausencia.

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Los celestes consiguieron una victoria por 3-0 sobre Venezuela a mediados de abril pasado y terminaron con la maldición que había sobre la categoría que, tras haber disputado la de 2013, se había perdido las Copas del Mundo de 2015, 2017, 2019, 2023 y 2025.

El Mundial 2026 de Qatar se disputará entre el 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026, debido al clima reinante en el país organizador .

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Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a 16avos. de final, a partidos de eliminación directa.

A Uruguay le tocó el Grupo D y sus rivales serán Francia, Arabia Saudita y Haití.

Estos son los 12 grupos tras el sorteo del Mundial sub 17:

Grupo A: Qatar, Egipto, Panamá y Grecia.

Grupo B: Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia y CAF 1.

Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca y CAF 2.

Grupo D: Francia, Arabia Saudita, Haití y Uruguay.

Grupo E: Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil y Jamaica.

Grupo F: Senegal, Croacia, Tajikistán y Cuba.

Grupo G: Mali, Bélgica, Nueva Zelanda y Vietnam.

Grupo H: España, Marruecos, Fiji y China.

Grupo I: Brasil, Irlanda, Costa Rica y Tanzania.

Grupo J: Estados Unidos, Chile, Montenegro y Argelia.

Grupo K: México, Venezuela, Camerún y Rumania.

Grupo L: Japón, Colombia, Honduras y Serbia.

El cimbronazo más fuerte es la ausencia de Portugal, que es nada menos el campeón vigente del Mundial sub 17.

Los portugueses, que se quedaron con la edición 2025, no pudieron superar la ronda clasificatoria de la UEFA al quedar cuartos en su grupo (clasificaban los primeros y los mejores segundos).

Lo mismo ocurrió con Alemania -campeón en 2023-, que finalizó tercera en su zona.