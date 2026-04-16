Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya sub 17 retorna a un Mundial después de 13 años: fin a una dolorosa ausencia de los celestes en el torneo de FIFA

Uruguay le ganó este jueves a Venezuela en el Sudamericano de Asunción, peleará por el quinto lugar en el torneo y se aseguró su lugar en el Mundial de este año

16 de abril de 2026 18:54 hs
El equipo de Uruguay que enfrenta a Venezuela en el Sudamericano sub 17

El equipo de Uruguay que enfrenta a Venezuela en el Sudamericano sub 17

FOTO: @URUGUAY

La selección uruguaya sub 17 cortó este jueves en Asunción, en el Sudamericano de Paraguay, una incómoda racha de 13 años sin jugar el Mundial de FIFA en esta categoría.

Con la victoria ante Venezuela en el playoffs para definir del quinto al octavo lugar, los celestes se aseguraron la clasificación al torneo que en noviembre se jugará en Qatar.

Con esta clasificación, Uruguay interrumpe una larga ausencia en los mundiales sub 17, al que concurrió por última vez en 2013, cuando culminó sexto. Luego faltó a 2015, 2017, 2019, 2023 y 2025.

En 2021 no se disputó por la pandemia de covid-19.

Uruguay 3-0 Venezuela: con goles de Gancheff, Scotti y Brizuela, la selección sub 17 firmó su clasificación al Mundial 2026

Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

La selección uruguaya que dirige Ignacio "Nacho" González culminó tercera en el Grupo A del Sudamericano, quedó fuera de las semifinales y atrapado en la lucha por el quinto lugar.

Uruguay necesitaba ganarle a Venezuela en el partido de este jueves para firmar su clasificación, y lo hizo con autoridad con el primer gol de Juan Pablo Gancheff y golazos de Nicolás Scotti y Thiago Brizuela,

De todas formas, en caso de perder a la celeste le quedaba una chance más en la definición por séptimo lugar. Ahora los celestes pelearán por el quinto lugar.

También Uruguay corta una racha negativa en los Sudamericanos sub 17: en 2015 culminó quinto (clasificaban cuatro y fue dirigido por Santiago Ostolaza), en 2017 séptimo (dirigió Alejandro Garay), en 2019 sexto (dirigió Garay), en 2023 séptimo (dirigió Diego Demarco) y en 2025 noveno (quedó eliminado en la fase de grupos y dirigió Matías Alonso)

Las más leídas

"Relación desgastada con Suárez e incómoda con De Paul": lo que dijo el periodista argentino Toti Pasman sobre la salida de Javier Mascherano de Inter Miami de Lionel Messi; mirá el video

Luto en River Plate: falleció Simón Nasser, dirigente darsenero, hijo de Jorge Nasser y trabajador de Tenfield

Uruguay vs Venezuela: a qué hora juega hoy la selección en el Sudamericano sub 17, tras la suspensión del miércoles, y qué necesita para clasificar al Mundial

Un nuevo comienzo para Peñarol: Leonardo Fernández se operará y Diego Aguirre empezará a probar, pero la Copa Libertadores no espera

Temas

selección uruguaya Sudamericano sub 17 Venezuela

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos