La selección uruguaya sub 17 retorna a un Mundial después de 13 años: fin a una dolorosa ausencia de los celestes en el torneo de FIFA

La selección uruguaya sub 17 cortó este jueves en Asunción, en el Sudamericano de Paraguay , una incómoda racha de 13 años sin jugar el Mundial de FIFA en esta categoría.

Con la victoria ante Venezuela en el playoffs para definir del quinto al octavo lugar, los celestes se aseguraron la clasificación al torneo que en noviembre se jugará en Qatar .

Con esta clasificación, Uruguay interrumpe una larga ausencia en los mundiales sub 17, al que concurrió por última vez en 2013, cuando culminó sexto. Luego faltó a 2015, 2017, 2019, 2023 y 2025 .

En 2021 no se disputó por la pandemia de covid-19.

Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

Uruguay 3-0 Venezuela: con goles de Gancheff, Scotti y Brizuela, la selección sub 17 firmó su clasificación al Mundial 2026

La selección uruguaya que dirige Ignacio "Nacho" González culminó tercera en el Grupo A del Sudamericano, quedó fuera de las semifinales y atrapado en la lucha por el quinto lugar.

Uruguay necesitaba ganarle a Venezuela en el partido de este jueves para firmar su clasificación, y lo hizo con autoridad con el primer gol de Juan Pablo Gancheff y golazos de Nicolás Scotti y Thiago Brizuela,

De todas formas, en caso de perder a la celeste le quedaba una chance más en la definición por séptimo lugar. Ahora los celestes pelearán por el quinto lugar.

También Uruguay corta una racha negativa en los Sudamericanos sub 17: en 2015 culminó quinto (clasificaban cuatro y fue dirigido por Santiago Ostolaza), en 2017 séptimo (dirigió Alejandro Garay), en 2019 sexto (dirigió Garay), en 2023 séptimo (dirigió Diego Demarco) y en 2025 noveno (quedó eliminado en la fase de grupos y dirigió Matías Alonso)