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Trump descartó reunirse con Orsi en Miami durante el Mundial y propuso un cambio: los motivos detrás de la decisión

"Hay comunicación permanente" tanto entre las representaciones diplomáticas como con el Departamento de Estado, aseguró el canciller Mario Lubetkin

1 de junio de 2026 12:11 hs
Donald Trump y Yamandú Orsi
Fotos: AFP/FocoUy

Una reunión entre el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, ya está acordada a nivel político, aunque todavía no tiene fecha definida. Así lo aseguró este lunes el canciller Mario Lubetkin, quien explicó que el principal obstáculo para concretarla es la agenda de ambos mandatarios.

En entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), el ministro señaló que el gobierno uruguayo evaluó la posibilidad de aprovechar el Mundial de Fútbol para organizar el encuentro en Miami, pero la propuesta no prosperó.

"Pensamos que lo podríamos haber conectado al Mundial. Podrían juntarse en Miami, pero Trump está fijo en otro negocio relacionado al Mundial", afirmó Lubetkin. Según el canciller, el presidente estadounidense "considera que la reunión tiene que ser en Washington".

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Relación estratégica y promoción comercial

Lubetkin sostuvo que las embajadas de ambos países mantienen contactos permanentes y destacó que existe voluntad de seguir fortaleciendo el vínculo bilateral.

"Hay comunicación permanente" tanto entre las representaciones diplomáticas como con el Departamento de Estado, aseguró.

Consultado sobre los temas que podrían integrar la agenda presidencial, el canciller señaló que "lo primero será seguir avanzando en todas las áreas en las que hay una relación estratégica".

En ese marco, anunció que el próximo 17 de junio se realizará en Miami la primera edición del Día de Uruguay, una actividad orientada a la promoción de productos nacionales en Estados Unidos. Además, esta semana participará en una instancia organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos para profundizar los vínculos comerciales.

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