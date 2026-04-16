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El Observador / SUDAMERICANO SUB 17

Uruguay vs Venezuela EN VIVO en el Sudamericano sub 17: la selección busca el triunfo que la clasifique al Mundial de Qatar 2026

La selección uruguaya sub 17 enfrenta a la de Venezuela en el Sudamericano de Paraguay; el partido comienza a la hora 17 y corresponde a los playoffs para definir los últimos tres clasificados al Mundial

16 de abril 2026 - 14:49hs

EN VIVO

La selección uruguaya sub 17 enfrenta a la de Venezuela este jueves 16 de abril a partir de la hora 17 de Uruguay en el marco del Sudamericano que se disputa en Paraguay y que clasificará a siete países al Mundial de noviembre en Qatar.

Si Uruguay gana, asegurará la clasificación al torneo. Si pierde, tendrá una última instancia en la definición del séptimo lugar, ante el perdedor de Chile vs Bolivia, para conseguir el último cupo mundialista.

La selección terminó tercera en el Grupo A y se enfrenta al cuarto del B, y su máxima aspiración, tras quedar eliminado de las semifinales, es culminar quinto.

Seguí en vivo la previa, el partido y las estadísticas:

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Seguí en vivo Uruguay vs Venezuela

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Lo que dejó hasta ahora el Sudamericano sub 17 para Uruguay

Los celestes terminaron terceros en el Grupo A, detrás de Ecuador y Colombia, que avanzaron a semifinales, y jugarán con el cuarto del Grupo B el primer cruce para definir los tres cupos para el Mundial que aún están abiertos.

Ecuador y Colombia por el Grupo A y Argentina y Brasil por el B avanzaron entre los cuatro mejores del torneos, definirán el título y ya aseguraron la clasificación al Mundial.

Uruguay y Chile por el A y Bolivia y Venezuela, por el B, como terceros y cuartos, respectivamente, jugarán cruzados en la definición del quinto al octavo lugar.

Al Mundial clasificahasta el séptimo. Por tanto, los ganadores de las llaves Uruguay vs Venezuela y Bolivia vs Chile que jugarán hoy avanzarán a jugar por el quinto lugar en el Sudamericano y asegurarán su clasificación. Los perdedores definirán el séptimo puesto y el que triunfe se llevará el último cupo mundialista.

En este contexto, Uruguay tiene dos chances más para clasificar al Mundial:

  • Si hoy le gana a Venezuela asegurará su cupo mundialista.
  • Si hoy pierde con Venezuela y gana en el partido por el séptimo puesto también conseguirá su cupo.

Quedará eliminado del Mundial si pierde los dos partidos que le quedan en el torneo.

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El camino de Uruguay en el Sudamericano sub 17

La selección dirigida por Ignacio "Nacho" González integró el Grupo A:

1-1 Chile

1-1 Paraguay

1-2 Ecuador

2-0 Colombia

Con estos resultados culminó tercero.

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¿Dónde juegan Uruguay vs Venezuela?

El partido se disputa en el estadio Ameliano Villeta, del municipio de Villeta, ubicado a 30 kilómetros de Asunción (Paraguay).

El estadio fue inaugurado el año pasado y tiene capacidad para 6.000 espectadores.

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¿Por qué el partido Uruguay vs Venezuela no se jugó el miércoles?

El encuentro entre uruguayos y venezolanos se debió jugar el miércoles, pero fue suspendido por tormenta eléctrica y postergado para este jueves a la hora 17.

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Tabla de goleadores del Sudamericano sub 17

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Así avanza el Sudamericano sub 17, partido a partido

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Los cuatro partidos de hoy, jueves 16 de abril, por el Sudamericano sub 17

Por la definición del quinto al octavo:

Hora 17, Uruguay vs Venezuela

Hora 20, Bolivia vs Chile

Por semifinales:

Hora 17, Brasil vs Colombia

Hora 20, Ecuador vs Argentina

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¿Dónde ver Uruguay vs Venezuela?

El partido playoffs entre Uruguay y Venezuela se podrá ver en los cables y por streaming a través de Directv.

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Uruguay vs Venezuela por el Sudamericano sub 17

Comienza la transmisión en vivo de Referí para el partido Uruguay vs Venezuela por el Sudamericano sub 17.

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