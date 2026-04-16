Uruguay vs Venezuela EN VIVO en el Sudamericano sub 17: la selección busca el triunfo que la clasifique al Mundial de Qatar 2026

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Lo que dejó hasta ahora el Sudamericano sub 17 para Uruguay

Los celestes terminaron terceros en el Grupo A, detrás de Ecuador y Colombia, que avanzaron a semifinales, y jugarán con el cuarto del Grupo B el primer cruce para definir los tres cupos para el Mundial que aún están abiertos.

Ecuador y Colombia por el Grupo A y Argentina y Brasil por el B avanzaron entre los cuatro mejores del torneos, definirán el título y ya aseguraron la clasificación al Mundial.

Uruguay y Chile por el A y Bolivia y Venezuela, por el B, como terceros y cuartos, respectivamente, jugarán cruzados en la definición del quinto al octavo lugar.

Al Mundial clasificahasta el séptimo. Por tanto, los ganadores de las llaves Uruguay vs Venezuela y Bolivia vs Chile que jugarán hoy avanzarán a jugar por el quinto lugar en el Sudamericano y asegurarán su clasificación. Los perdedores definirán el séptimo puesto y el que triunfe se llevará el último cupo mundialista.

En este contexto, Uruguay tiene dos chances más para clasificar al Mundial:

Si hoy le gana a Venezuela asegurará su cupo mundialista.

Si hoy pierde con Venezuela y gana en el partido por el séptimo puesto también conseguirá su cupo.

Quedará eliminado del Mundial si pierde los dos partidos que le quedan en el torneo.