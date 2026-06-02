Leve baja en valores de lácteos en un escenario internacional de precios mayormente estables

El surgimiento de nuevas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional trasladó una señal adversa, aunque fue leve, dado que el precio promedio del conjunto de los productos tuvo este martes 2 de junio una baja y lo mismo sucedió con la leche en polvo entera , indicador de especial trascendencia en Uruguay.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Tras un cierre del año pasado muy desfavorable, en 2026 hubo seis subastas iniciales con alzas en el valor, luego otras dos con descensos, seguidas por dos instancias de mejoras y ahora una baja, considerando exclusivamente el valor promedio.

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Considerando todos los productos, la referencia del valor medio cayó 0,6% y quedó en US$ 4.021 por tonelada en un escenario que, se puede visualizar en el siguiente gráfico, es mayormente de estabilidad.

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Valores medios para lácteos en 2026

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 2 una baja de 2,2% quedando así el valor en US$ 3.706 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es menor al valor del inicio de junio de 2025 cuando estaba en US$ 4.332 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es también más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 4.173 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 2 de mayo bajó 3% a US$ 3.457) y manteca (mejoró 1,2% a US$ 5.734).

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Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento más potente en la referencia de precio fue en grasa láctea anhidra (+5,3% y la baja más notoria fue en mozzarella (-4,6%).

En esta subasta participaron 147 postores que adquirieron 14.364 miles de toneladas, un 10,7% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 406, será la segunda del mes junio, el martes 16.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MGAPUruguay/status/2061445283867701587&partner=&hide_thread=false Cada vez falta menos para el Foro INALE 2026.



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Miércoles 3 de junio

9:00 horas

Torre de las Telecomunicaciones de Antel

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