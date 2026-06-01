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Nuevos aportes de Syngenta y Maccio con la mira puesta en una nueva campaña agrícola en Uruguay

Se desarrolló la tradicional jornada "Sanidad en Cultivos de Invierno", organizada por Syngenta Uruguay y Maccio, en el hotel Nirvana de Nueva Helvecia

1 de junio de 2026 20:48 hs
Syngenta y Maccio ambientaron la llegada, a agricultores y técnicos, de nuevos conocimientos sobre cómo obtener mejores resultados en las chacras con cultivos de invierno.

Syngenta y Maccio ambientaron la llegada, a agricultores y técnicos, de nuevos conocimientos sobre cómo obtener mejores resultados en las chacras con cultivos de invierno.

Considerando temas de alta relevancia, con la mira puesta en una nueva zafra agrícola en Uruguay, se desarrolló la tradicional jornada técnica titulada "Estrategias de Manejo de Cultivos de Invierno", organizada por las empresas Syngenta y Maccio, en el hotel Nirvana de Nueva Helvecia.

Syngenta, Maccio y el foco en cultivos de invierno

José Luis Inciarte, gerente de Ventas y Marketing de la compañía, explicó a El Observador que allí se trataron temas de máxima importancia para la zafra, con el foco en aspectos sanitarios tanto de trigo y cebada como de colza.

La actividad tuvo una participación de 100 personas entre productores y técnicos, añadió.

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El disertante invitado, fitopatólogo Carlos Pérez, del Laboratorio Clínica Vegetal, expuso sobre las características del manejo sanitario de estos cultivos y presentó ensayos realizados en los últimos años con Miravis Triple Pack y Elatus Ace, con excelentes resultados.

Puso énfasis, mencionó Inciarte, en los beneficios del uso de carboxamidas en el cultivo de trigo para optimizar la residualidad de los fungicidas.

Sobre el cultivo de colza, presentó datos sobre el control de Phoma y resaltó la amenaza que significa la Esclerotinia como enfermedad.

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El ingeniero agrónomo Nicolás Faggi, responsable de Investigación y Desarrollo de Syngenta, presentó por su parte datos del último año de ensayos con fungicidas, donde Miravis Triple Pack volvió a destacarse tanto en cebada como en trigo.

En un segundo bloque, el disertante invitado fue el ingeniero agrónomo Andrés Berger, del Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria (INIA), quien expuso sobre formas de prevenir el vuelco en cebadas de alto rendimiento.

Presentó resultados de un ensayo llevado adelante por INIA y Syngenta con el uso de Moddus como regulador de crecimiento.

Moddus permitió reducir la altura de plantas y fortalecer el tallo y de esta forma evitó el vuelco de los cultivos con mayor peso de espiga.

“Para avanzar en rendimiento de cebada, es necesario controlar el vuelco”, destacó Bergerm, y para eso el uso de Moddus es una muy buena alternativa.

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De esta manera, concluyó Inciarte, Syngenta y Maccio presentaron nueva información sobre sus productos, generadas en el último año junto a técnicos referentes del país.

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