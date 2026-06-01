Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 2 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 2 de junio una jornada fresca en todo el país, con cielo mayormente nuboso, presencia de nieblas y neblinas en varias regiones y una baja probabilidad de precipitaciones escasas.

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Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 °C y 7 °C , mientras que las máximas alcanzarán entre 17 °C y 19 °C .

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C .

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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 1° de junio

Durante la mañana el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto , y se prevé la formación de neblinas. En la tarde y la noche continuarán las mismas condiciones, con una baja probabilidad de precipitaciones escasas.

Los vientos soplarán del este al noreste durante la mañana y del noreste y este hacia el final de la jornada, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Este

La región este tendrá una temperatura mínima de 4 °C y una máxima de 17 °C.

La mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de una baja probabilidad de lluvias aisladas. Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con persistencia de neblinas y posibilidad de precipitaciones escasas.

Los vientos serán del sureste al noreste y luego del noreste y este, entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país, las temperaturas irán desde los 7 °C hasta los 18 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto. Hacia la tarde y la noche se prevé una mejora parcial, con períodos de cielo algo nuboso y presencia de neblinas.

Los vientos soplarán del este al noreste y luego del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Norte

Para el norte del territorio, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 19 °C, las más altas del país.

El cielo permanecerá nuboso, con períodos de cubierto durante la mañana, mientras que en la tarde y la noche se esperan intervalos de cielo algo nuboso.

Los vientos serán del este al noreste durante gran parte del día, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.