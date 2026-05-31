Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
niebla
Lunes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ EL TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 31 de mayo

El organismo pronosticó nieblas y neblinas en todo el país, con heladas en el oeste y amplias oscilaciones térmicas entre regiones

31 de mayo de 2026 9:59 hs
Niebla, humedad, invierno, el tiempo, el clima.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 31 de mayo una jornada marcada por cielo algo nuboso a nuboso y presencia generalizada de nieblas y neblinas en todo el territorio. La región norte será la más cálida del día, con una máxima de 20 °C, mientras que el oeste registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 1 °C y heladas.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa y nubosa con nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima alcanzará los 16 °C. El viento soplará del suroeste entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará algo nuboso con períodos de claro. Persistirán las neblinas y bancos de niebla, con viento del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Más noticias

El descuento de US$ 25 mil para la camioneta de Orsi abrió un flanco al gobierno, que entiende que no hay nada fuera de regla

"Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi sobre la rebaja de US$ 25.000 de su camioneta

Este

En el este del país se espera una mañana nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas. La temperatura irá de los 9 °C a los 18 °C. El viento soplará del suroeste entre 10 y 20 km/h.

Hacia la tarde y noche el cielo estará algo nuboso con períodos de claro. Continuarán las neblinas y bancos de niebla, con viento del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé la jornada más fría del país, con una mínima de 1 °C y heladas durante la mañana, junto con cielo algo nuboso y nuboso y presencia de nieblas y neblinas. La máxima llegará a los 19 °C.

En la tarde y noche continuará algo nuboso con períodos de claro y persistencia de neblinas y bancos de niebla. El viento se afirmará del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Norte

El norte del país será la región con las temperaturas más elevadas de la jornada. Inumet pronosticó una mínima de 4 °C y una máxima de 20 °C. La mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas.

Durante la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso con períodos de claro, neblinas y bancos de niebla. El viento será variable, afirmándose luego del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Las más leídas

Suprema Corte destituyó a jueza que inventó un expediente para averiguar información sobre el patrimonio de su exesposo

Precio de los combustibles: el gobierno definió subas para la nafta y el gasoil, pero mantuvo el valor del supergás

El invierno cambió de combustible: así se calefaccionan hoy los uruguayos

"Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi sobre la rebaja de US$ 25.000 de su camioneta

Temas

Clima Uruguay Inumet

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos