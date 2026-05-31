Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 31 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 31 de mayo una jornada marcada por cielo algo nuboso a nuboso y presencia generalizada de nieblas y neblinas en todo el territorio. La región norte será la más cálida del día, con una máxima de 20 °C , mientras que el oeste registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 1 °C y heladas .

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana algo nubosa y nubosa con nieblas y neblinas . La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima alcanzará los 16 °C . El viento soplará del suroeste entre 10 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará algo nuboso con períodos de claro. Persistirán las neblinas y bancos de niebla, con viento del sector sur entre 10 y 20 km/h.

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En el este del país se espera una mañana nubosa y cubierta , con períodos de algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas. La temperatura irá de los 9 °C a los 18 °C . El viento soplará del suroeste entre 10 y 20 km/h.

Hacia la tarde y noche el cielo estará algo nuboso con períodos de claro. Continuarán las neblinas y bancos de niebla, con viento del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé la jornada más fría del país, con una mínima de 1 °C y heladas durante la mañana, junto con cielo algo nuboso y nuboso y presencia de nieblas y neblinas. La máxima llegará a los 19 °C.

En la tarde y noche continuará algo nuboso con períodos de claro y persistencia de neblinas y bancos de niebla. El viento se afirmará del sector sur entre 10 y 20 km/h.

Norte

El norte del país será la región con las temperaturas más elevadas de la jornada. Inumet pronosticó una mínima de 4 °C y una máxima de 20 °C. La mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas.

Durante la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso con períodos de claro, neblinas y bancos de niebla. El viento será variable, afirmándose luego del sector sur entre 10 y 20 km/h.