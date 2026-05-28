Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 29 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 29 de mayo una jornada marcada por la abundante nubosidad, presencia de neblinas y bancos de niebla en gran parte del país, con temperaturas máximas que llegarán a los 20 °C en el norte.

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Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana nubosa y con períodos de cubierto , acompañada por neblinas. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 17 °C .

Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con viento del noreste entre 10 y 30 km/h.

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En el este del país se espera una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, además de nieblas y neblinas. Inumet señaló también una baja probabilidad de precipitaciones.

La temperatura irá de los 7 °C a los 18 °C.

Hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad, con cielo nuboso y cubierto y probables precipitaciones aisladas. Persistirán además las neblinas.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé una mañana nubosa y con períodos de cubierto, junto con una baja probabilidad de precipitaciones escasas.

La mínima será de 8 °C y la máxima de 18 °C.

En la tarde y noche continuará la abundante nubosidad y volverán a aparecer neblinas.

Norte

El norte del país será la región con temperaturas más elevadas durante la jornada. Inumet pronosticó una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas.

Además, se esperan vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche persistirá la abundante nubosidad, junto con neblinas y bancos de niebla.