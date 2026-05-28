Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 29 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 29 de mayo una jornada marcada por la abundante nubosidad, presencia de neblinas y bancos de niebla en gran parte del país, con temperaturas máximas que llegarán a los 20 °C en el norte.
Montevideo y Área Metropolitana
Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana nubosa y con períodos de cubierto, acompañada por neblinas. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.
Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con viento del noreste entre 10 y 30 km/h.
Este
En el este del país se espera una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto, además de nieblas y neblinas. Inumet señaló también una baja probabilidad de precipitaciones.
La temperatura irá de los 7 °C a los 18 °C.
Hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad, con cielo nuboso y cubierto y probables precipitaciones aisladas. Persistirán además las neblinas.
Oeste
Para el oeste, el organismo prevé una mañana nubosa y con períodos de cubierto, junto con una baja probabilidad de precipitaciones escasas.
La mínima será de 8 °C y la máxima de 18 °C.
En la tarde y noche continuará la abundante nubosidad y volverán a aparecer neblinas.
Norte
El norte del país será la región con temperaturas más elevadas durante la jornada. Inumet pronosticó una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas.
Además, se esperan vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Durante la tarde y la noche persistirá la abundante nubosidad, junto con neblinas y bancos de niebla.