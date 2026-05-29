Frío, nieblas y posibles lluvias: el pronóstico de Inumet y de un meteorólogo para el último fin de semana de mayo

El meteorólogo Nubel Cisneros y el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitieron sus pronósticos para este fin de semana, que es el último del mes de mayo y va desde el viernes 29 hasta el domingo 31.

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En diálogo con Subrayado (Canal 10), Cisneros pronosticó un viernes con cielos nublados, temperaturas bajas y una ligera inestabilidad durante la noche en la costa sureste.

Las temperaturas irán de los 8 a 9 °C de mínima con de 15 a 19 °C de máximas.

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Para el sábado, el experto prevé un comienzo de día frío con nieblas y neblinas . De cara a la tarde, señaló, el tiempo estará fresco e inestable también en la costa.

Para este día, las temperaturas más bajas rondarán los 10 a 12 °C, mientras que las altas se moverán sobre los 17 a 23 °C.

Según Cisneros, la situación se mantendrá similar el domingo, con bajas temperaturas y cielos parcialmente nublados.

El domingo las máximas oscilarán entre los 20 y 24 °C, con mínimas del entorno de los 8 a 9 °C.

El pronóstico de Inumet

Por su parte, Inumet anunció para este viernes una jornada fría. "El cielo estará nuboso y cubierto en todo el país", informaron.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas irán desde los 17 °C a los 8 °C.

El sábado, señalaron, habrá "pocos cambios" en las temperaturas, con cielos que permanecerán nubosos. "Podrían registrarse precipitaciones escasas y aisladas en zonas del este y parte del centro sur", señalaron.

Durante este día "persistirán las neblinas y bancos de niebla matinales en gran parte del territorio", revelaron.

Las temperaturas rondarán los 10 a 17 °C en Montevideo y sus alrededores.

Para el domingo finalmente prevén un "leve ascenso de las temperaturas, con cielo nuboso y periodos de cubierto".

"En el este se prevé probabilidad de precipitaciones escasas. Continuarán las nieblas y neblinas hasta las primeras horas de la mañana", aseguraron.

En la capital y el área metropolitana, las mínimas estarán en el entorno de los 10 °C y las máximas alcanzarán los 17 °C.