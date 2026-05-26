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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 27 de mayo

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con algunos períodos de cielo algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas

26 de mayo de 2026 21:00 hs
Niebla/humo
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por la nubosidad, la presencia de nieblas y neblinas y temperaturas máximas que alcanzarán los 20 °C en el norte del país.

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Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con algunos períodos de cielo algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.

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Durante la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, aunque con algunos períodos de mejora. Los vientos soplarán del noreste y norte entre 10 y 20 km/h, rotando luego al este.

Este

Para el este del país, Inumet prevé una mañana clara y algo nubosa, con períodos de mayor nubosidad y formación de nieblas y neblinas.

Las temperaturas irán desde los 7 °C hasta los 17 °C.

Hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad y persistirán las neblinas. El viento será variable, predominando luego del sector este entre 10 y 20 km/h.

Oeste

En el oeste, la jornada comenzará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro y presencia de nieblas y neblinas.

La temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a los 19 °C.

Para la tarde y noche se espera un aumento de la nubosidad, acompañado por neblinas. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet pronosticó una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro y presencia de nieblas y neblinas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y los 20 °C.

Durante la tarde y noche el cielo estará claro y algo nuboso, aunque tenderá a aumentar la nubosidad. También se prevén neblinas y vientos del noreste y este entre 10 y 30 km/h.

Nieblas seguirán hasta el sábado y meteorólogos anuncian un nuevo frente frío

Meteorólogos advirtieron que las nieblas y neblinas que afectan a Uruguay continuarán durante los próximos días y recién comenzarían a disiparse entre viernes y sábado, cuando ingrese una nueva masa de aire frío.

Horas atrás, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido un aviso especial por la persistencia del fenómeno en todo el país y alertó por la reducción de visibilidad durante las noches y las mañanas.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó a El Observador que el cambio llegará con una rotación de vientos hacia el sur y un marcado descenso de temperaturas.

Según indicó, las máximas podrían bajar de los actuales 17 °C a valores cercanos a los 11 °C o 12 °C a comienzos de la próxima semana, mientras que no se descartan heladas para los primeros días de junio.

Por su parte, Nubel Cisneros coincidió en que las nieblas y neblinas comenzarán a disiparse hacia el fin de semana y adelantó que continuarán las jornadas “muy frías en la madrugada y frescas durante el día”.

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