Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 27 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por la nubosidad, la presencia de nieblas y neblinas y temperaturas máximas que alcanzarán los 20 °C en el norte del país.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con algunos períodos de cielo algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.
Durante la tarde y noche continuará el cielo nuboso y cubierto, aunque con algunos períodos de mejora. Los vientos soplarán del noreste y norte entre 10 y 20 km/h, rotando luego al este.
Este
Para el este del país, Inumet prevé una mañana clara y algo nubosa, con períodos de mayor nubosidad y formación de nieblas y neblinas.
Las temperaturas irán desde los 7 °C hasta los 17 °C.
Hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad y persistirán las neblinas. El viento será variable, predominando luego del sector este entre 10 y 20 km/h.
Oeste
En el oeste, la jornada comenzará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro y presencia de nieblas y neblinas.
La temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a los 19 °C.
Para la tarde y noche se espera un aumento de la nubosidad, acompañado por neblinas. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h.
Norte
En el norte del país, Inumet pronosticó una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro y presencia de nieblas y neblinas.
Las temperaturas oscilarán entre los 7 °C y los 20 °C.
Durante la tarde y noche el cielo estará claro y algo nuboso, aunque tenderá a aumentar la nubosidad. También se prevén neblinas y vientos del noreste y este entre 10 y 30 km/h.
Nieblas seguirán hasta el sábado y meteorólogos anuncian un nuevo frente frío
Meteorólogos advirtieron que las nieblas y neblinas que afectan a Uruguay continuarán durante los próximos días y recién comenzarían a disiparse entre viernes y sábado, cuando ingrese una nueva masa de aire frío.
Horas atrás, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido un aviso especial por la persistencia del fenómeno en todo el país y alertó por la reducción de visibilidad durante las noches y las mañanas.
El meteorólogo Mario Bidegain explicó a El Observador que el cambio llegará con una rotación de vientos hacia el sur y un marcado descenso de temperaturas.
Según indicó, las máximas podrían bajar de los actuales 17 °C a valores cercanos a los 11 °C o 12 °C a comienzos de la próxima semana, mientras que no se descartan heladas para los primeros días de junio.
Por su parte, Nubel Cisneros coincidió en que las nieblas y neblinas comenzarán a disiparse hacia el fin de semana y adelantó que continuarán las jornadas “muy frías en la madrugada y frescas durante el día”.