Nacional vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores: Jorge Bava confirmó el equipo con cambios

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Luis Mejía fue convocado a la selección de Panamá: el golero será baja dos partidos y los albos cobrarán más de US$ 300.000

La convocatoria de Luis Mejía a la selección de Panamá para jugar el Mundial 2026, que Nacional confirmó este martes, implica una buena y una mala noticia para Nacional. La buena es que el club recibirá dinero por cada día en que el golero esté con su selección y la mala que perderá a su golero titular dos partidos del Intermedio.

Los equipos recibirán alrededor de US$ 11.000 por día por cada jugador que cedan para la disputa del Mundial, incluyendo los días previos de concentración con sus selecciones.

Fuentes de Nacional confirmaron a Referí que Mejía viajará a Panamá este jueves 28 de mayo, después de enfrentar a Coquimbo Unido. En la hipótesis de que la selección panameña sea eliminada del Mundial en fase de grupos, jugará su último partido por el Grupo L del torneo el 27 de junio, ante Inglaterra, por lo que el arquero estará como mínimo un mes exacto con su selección.

Serían al menos 31 días, que darían a Nacional un estimado de US$ 341.000 por la participación de Mejía en el Mundial 2026.

La mala noticia para Nacional es que Mejía no jugará por la tercera fecha del Intermedio ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel el domingo 31 de mayo, y tampoco ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central el sábado 6 de junio por la cuarta fecha.

Ignacio Suárez jugará en lugar del arquero panameño.