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Nacional vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores: Jorge Bava confirmó el equipo con cambios

Nacional recibe a partir de la hora 19 a Coquimbo Unido por la fecha 6 del grupo B de la Copa Libertadores

26 de mayo 2026 - 19:54hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Gastón Britos/Focouy

EN VIVO

Nacional vs Coquimbo Unido se enfrentan este martes 26 de mayo desde la hora 21.30 en el Gran Parque Central, en partido correspondiente al grupo B de la Copa Libertadores.

El partido se podrá ver a través de ESPN en los cables y por streaming en Disney+.

El equipo de Jorge Bava, eliminado de la Copa Libertadores, buscará esta noche el consuelo de la clasificación al repechaje para ingresar en octavos de final de la Copa Sudamericana. Depende de sí mismo. Si gana, avanzará al segundo torneo de Conmebol. Si empate o pierde debe esperar por el resultado de Universitario vs Tolima, que juegan a la misma hora.

Seguí la previa, el partido en vivo y las estadísticas aquí:

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Seguí en vivo Nacional vs Coquimbo Unido

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Nacional confirmó el equipo titular

El entrenador Jorge Bava confirmó la oncena con Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Tomás Viera, Juan García, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Tomás Verón Luppi, Rodrigo Martínez y Maxi Gómez.

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Luis Mejía fue convocado a la selección de Panamá: el golero será baja dos partidos y los albos cobrarán más de US$ 300.000

La convocatoria de Luis Mejía a la selección de Panamá para jugar el Mundial 2026, que Nacional confirmó este martes, implica una buena y una mala noticia para Nacional. La buena es que el club recibirá dinero por cada día en que el golero esté con su selección y la mala que perderá a su golero titular dos partidos del Intermedio.

Los equipos recibirán alrededor de US$ 11.000 por día por cada jugador que cedan para la disputa del Mundial, incluyendo los días previos de concentración con sus selecciones.

Fuentes de Nacional confirmaron a Referí que Mejía viajará a Panamá este jueves 28 de mayo, después de enfrentar a Coquimbo Unido. En la hipótesis de que la selección panameña sea eliminada del Mundial en fase de grupos, jugará su último partido por el Grupo L del torneo el 27 de junio, ante Inglaterra, por lo que el arquero estará como mínimo un mes exacto con su selección.

Serían al menos 31 días, que darían a Nacional un estimado de US$ 341.000 por la participación de Mejía en el Mundial 2026.

La mala noticia para Nacional es que Mejía no jugará por la tercera fecha del Intermedio ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel el domingo 31 de mayo, y tampoco ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central el sábado 6 de junio por la cuarta fecha.

Ignacio Suárez jugará en lugar del arquero panameño.

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El probable equipo de Nacional para enfrentar a Coquimbo Unido

Esta es la formación de Bava que se anuncia para este martes: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Con respecto al partido ante Universitario, Bava cambiaría el esquema 4-4-2 por un 4-3-3.

Nicolás Rodríguez ingresaría en lugar de Ancheta por decisión técnica y el juvenil Juan García (de gran partido ante Albion) sustituiría al lesionado Lucas Rodríguez en un medio que sumaría a Boggio para conformar una línea de tres volantes.

En ataque Maxi Gómez quedaría como único punta sin Silvera, acompañado por los costados de Barcia y De los Santos.

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Los convocados de Nacional para jugar por Copa Libertadores

Se quedaron fuera de la lista Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera. El primerose lesionó a los diez minutos del partido ante Universitario del pasado miércoles por Libertadores, y no estuvo disponible en el encuentro ante Albion de este fin de semana. El segundo, en tanto, ingresó a los 60 minutos ante el Pionero y se retiró sentido once minutos después.

Quien volvió a los convocados fue Baltasar Barcía, que también se retiró sentido ante Universitario y no fue parte del encuentro ante Albion, pero ya está a la orden y se espera que juegue desde el arranque este martes.

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¿Cómo salieron Nacional y Coquimbo Unido en el partido de ida?

En el partido de ida disputado en Chile por la primera fecha del certamen, Nacional y Coquimbo Unido igualaron 1-1.

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¿Cómo llega Nacional al partido ante Coquimbo Unido?

El equipo dirigido por Jorge Bava se encuentra en la última posición de la tabla del Grupo B de Copa Libertadores con 5 unidades.

Aunque ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, busca quedarse con el tercer puesto que otorga una plaza para los playoffs de la Copa Sudamericana.

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¿Dónde ver en vivo Nacional vs Coquimbo Unido?

La transmisión oficial del encuentro por la Copa Libertadores estará a cargo ESPN 5 por cable y de la plataforma de streaming Disney+ Premium. Al tratarse de un torneo internacional organizado por Conmebol, los derechos televisivos vigentes para este año corresponden a esta cadena para todo el territorio uruguayo.

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A qué hora juegan hoy Nacional vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores y dónde verlo

El partido comenzará a las 21:30.

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Así están las tablas de posiciones de la Copa Libertadores

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Así está la tabla de goleadores de la Copa Libertadores

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Partido a partidos todos los grupos de Copa Libertadores

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Seguí EN VIVO Nacional vs Coquimbo Unido

Comienza la transmisión del partido que Nacional jugará ante Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores.

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