Peñarol, el vigente campeón del torneo,empató 3-3 este martes en la tardecita en la Copa Libertadores de América de fútbol sala ante Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia, y de esa manera, quedó eliminado del certamen continental.
Peñarol, vigente campeón, se despidió sin ganar de la Copa Libertadores de fútbol sala, al igualar con Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia
Los carboneros debían golear para intentar acceder a los cuartos de final, pero apenas se llevaron un empate ante un rival que llegaba con 0 puntos y una diferencia de goles de -8