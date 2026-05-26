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Peñarol, vigente campeón, se despidió sin ganar de la Copa Libertadores de fútbol sala, al igualar con Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia

Los carboneros debían golear para intentar acceder a los cuartos de final, pero apenas se llevaron un empate ante un rival que llegaba con 0 puntos y una diferencia de goles de -8

26 de mayo de 2026 19:54 hs
Peñarol empató con Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia y quedó eliminado de la Copa Libertadores de fútbol sala

Peñarol empató con Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia y quedó eliminado de la Copa Libertadores de fútbol sala

FOTO: @LibertadoresFS

Peñarol, el vigente campeón del torneo,empató 3-3 este martes en la tardecita en la Copa Libertadores de América de fútbol sala ante Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia, y de esa manera, quedó eliminado del certamen continental.

El primer tiempo fue dominado por los bolivianos con un mejor juego.

Tanto fue así que el mismo terminó con victoria del rival aurinegro por 3-1.

Mejoró Peñarol en el complemento pero no alcanzó

En la segunda parte, Peñarol, que necesitaba golear para intentar clasificar como uno de los mejores terceros a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América de fútbol sala, mejoró sustancialmente.

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No obstante, si bien logró convertir, no pudo zafar del empate final 3-3 y así se despidió del máximo torneo continental de clubes.

El carbonero solo cosechó 1 punto de 9 en su grupo, y no pudo ante un rival como Fantasmas Morales Moralitos que tenía 0 puntos y un saldo de goles de -8 .

En sus dos partidos anteriores, Peñarol perdió 6-1 con Carlos Barbosa y 5-1 con Boca Juniors.

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