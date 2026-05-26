Peñarol, vigente campeón, se despidió sin ganar de la Copa Libertadores de fútbol sala, al igualar con Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia

Peñarol, el vigente campeón del torneo , empató 3-3 este martes en la tardecita en la Copa Libertadores de América de fútbol sala ante Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia, y de esa manera, quedó eliminado del certamen continental.

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El primer tiempo fue dominado por los bolivianos con un mejor juego.

Tanto fue así que el mismo terminó con victoria del rival aurinegro por 3-1.

En la segunda parte, Peñarol, que necesitaba golear para intentar clasificar como uno de los mejores terceros a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América de fútbol sala, mejoró sustancialmente.

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No obstante, si bien logró convertir, no pudo zafar del empate final 3-3 y así se despidió del máximo torneo continental de clubes.

El carbonero solo cosechó 1 punto de 9 en su grupo, y no pudo ante un rival como Fantasmas Morales Moralitos que tenía 0 puntos y un saldo de goles de -8 .

En sus dos partidos anteriores, Peñarol perdió 6-1 con Carlos Barbosa y 5-1 con Boca Juniors.