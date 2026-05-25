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Peñarol recibió otra goleada en la Copa Libertadores de fútbol sala, ante Boca Juniors, y quedó muy complicado para pasar a cuartos

Tras perder 6-1 con Carlos Barbosa, Peñarol cayó este lunes 5-1 ante Boca Juniors y quedó muy complicado para poder pasar a cuartos de final

25 de mayo de 2026 19:47 hs
Peñarol vs Boca Juniors

Peñarol vs Boca Juniors

Peñarol perdió 5-1 contra Boca Juniors en su segunda presentación por la Copa Libertadores de fútbol sala que se disputa en Carlos Barbosa, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil.

Este lunes no pudieron mejorar sus prestaciones y recibieron una nueva goleada.

Arrancaron 2-0 abajo con goles de Facundo Russo y Gerardo Menzeguez, pero pudieron acortar distancias mediante un tiro libre de su goleador histórico, Nicolás Ordoqui.

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Sin embargo, nuevos tantos de Diego Fernández, Menzeguez y Francisco Taliercio pusieron cifras definitivas al marcador, muy amplio para Boca Juniors.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles En contra
Boca Jrs. 6 2 2 0 0 8 1
C. Barbosa 3 1 1 0 0 6 1
Fantasmas 0 2 0 0 1 0 3
Peñarol 0 1 0 0 2 2 11

Peñarol, campeón defensor del certamen, buscará este martes un triunfo ante Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia, contra el que está obligado a ganar y por una buena diferencia para poder ser uno de los mejores terceros que jugarán los cuartos de final.

La Libertadores la juegan 12 equipos en tres grupos de los que los dos primeros y los dos mejores terceros pasan a cuartos de final.

Los restantes pasan a jugar por el noveno puesto.

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