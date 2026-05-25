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Se definió la selección de remo para competir en la etapa de Copa del Mundo de Sevilla

Uruguay competirá con cinco botes en la etapa de Copa del Mundo de remo en Sevilla en el comienzo de una exigente preparación para los Juegos Odesur

25 de mayo de 2026 18:45 hs
Marcos Sarraute, Romina Cetraro, Nicole Yarzón y Bruno Cetraro

Marcos Sarraute, Romina Cetraro, Nicole Yarzón y Bruno Cetraro

El entrenador de la selección uruguaya de remo, Marcelo Trigo, definió en las últimas horas cuáles serán los botes que representarán a la celeste en la Copa del Mundo de remo que se llevará a cabo en Sevilla del viernes al domingo.

Uruguay competirá en single peso abierto con el dos veces olímpico, Bruno Cetraro.

En el dos remos largos sin timonel estarán Luciano García y Leandro Rodas.

En el cuádruple par estarán Marcos Sarraute, Martín González, Martín Zócalo y Felipe Kluver.

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En la rama femenina estarán en single peso ligero Nicole Yarzón y Romina Cetraro, por lo que Uruguay presentará dos botes en la misma categoría.

Después de competir en La Cartuja, en las aguas del río Guadalquivir, los uruguayos se irán a Países Bajos para disputar la Holland Bekker, una tradicional competencia en ese país.

Posteriormente viajarán a Lucerna para disputar la tercera etapa de la Copa del Mundo.

Uruguay toma estas regatas como preparación para los Juegos Odesur que se disputarán del 12 al 26 de setiembre en Santa Fe.

Los remeros no hicieron una preparación especial para estas competencias sino que estas serán utilizadas como entrenamiento para los Juego Suramericanos donde se irá en procura de medallas y a pelear títulos.

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