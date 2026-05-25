Se definió la selección de remo para competir en la etapa de Copa del Mundo de Sevilla

El entrenador de la selección uruguaya de remo , Marcelo Trigo, definió en las últimas horas cuáles serán los botes que representarán a la celeste en la Copa del Mundo de remo que se llevará a cabo en Sevilla del viernes al domingo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Uruguay competirá en single peso abierto con el dos veces olímpico, Bruno Cetraro .

En el dos remos largos sin timonel estarán Luciano García y Leandro Rodas .

En el cuádruple par estarán Marcos Sarraute, Martín González, Martín Zócalo y Felipe Kluver .

Enorme gesta de Remeros de Mercedes: se coronó campeón sudamericano de clubes de remo, en Asunción

El prometedor arranque del uruguayo Thomas Silva en la Volta a Catalunya, con un cuarto puesto y luego de su gran estreno en la Milán San Remo

En la rama femenina estarán en single peso ligero Nicole Yarzón y Romina Cetraro, por lo que Uruguay presentará dos botes en la misma categoría.

Después de competir en La Cartuja, en las aguas del río Guadalquivir, los uruguayos se irán a Países Bajos para disputar la Holland Bekker, una tradicional competencia en ese país.

Posteriormente viajarán a Lucerna para disputar la tercera etapa de la Copa del Mundo.

Uruguay toma estas regatas como preparación para los Juegos Odesur que se disputarán del 12 al 26 de setiembre en Santa Fe.

Los remeros no hicieron una preparación especial para estas competencias sino que estas serán utilizadas como entrenamiento para los Juego Suramericanos donde se irá en procura de medallas y a pelear títulos.