El prometedor arranque del uruguayo Thomas Silva en la Volta a Catalunya, con un cuarto puesto y luego de su gran estreno en la Milán San Remo

El ciclista uruguayo Thomas Silva pasa por un gran momento en su nuevo equipo, el XDS Astana , y este lunes dio la nota al acariciar el podio y llegar en el cuarto puesto de la primera etapa de la Volta a Catalunya .

El francés Dorian Godon, vigente campeón de su país de ciclismo en ruta, fue el ganador este lunes, superando al esprint al belga Remco Evenepoel en Sant Feliu de Guixols.

El corredor de INEOS se impuso por reducido margen al doble campeón olímpico, durante un esprint masivo en la llegada en alto. Con esta 18ª victoria en su carrera, Godon confirma su buen estado de forma tras haber ganado también una etapa de la París-Niza hace diez días.

La tercera posición fue para el británico Tom Pidcock , dos días después de haber terminado la Milán-San Remo en segunda posición, por detrás de Tadej Pogacar .

Roderyck Asconeguy aprontó la Vuelta Ciclista con una gran victoria en la Vuelta Chaná, donde los principales candidatos mostraron sus credenciales

Embed Dorian Godon wins the first stage of Volta Ciclista a Catalunya! What a duel with Remco! #VoltaCatalunyahttps://t.co/fNiG1bdMYn pic.twitter.com/mMHfreYDS6 — Eemeli (@LosBrolin) March 23, 2026

Thomas Silva se destaca

Thomas Silva llegó en la cuarta ubicación con el primer grupo de 69 ciclistas que firmaron el mismo tiempo que el ganador (4h.01:09).

Fue su mejor ubicación en una prueba UCI World Tour.

El ciclista fernandino es el primer uruguayo en llegar a un equipo World Tour en este 2025 y ya está mostrando sus condiciones para el XDS Astana Team.

El pasado sábado hizo historia al convertirse en el primer uruguayo en correr la Milán San Remo, y el primer uruguayo en hacer un “Monumento”, y finalizó con un destacado puesto 23°, en el grupo que llegó a 4 segundos del ganador Tadej Pogacar.

Final de ‘photo finish’

En un final de ‘photo finish’, el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) superó en el último suspiro en la meta de Sant Feliu de Guíxols (Girona) al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgroge), uno de los favoritos en la lucha por la general de la Volta Ciclista a Catalunya, que este lunes dio el pistoletazo de salida con una primera etapa vibrante.

Godon, que hace diez días ya se llevó la séptima etapa de la París-Niza, se convirtió en el primer líder de la ronda catalana tras una jornada en la que otros aspirantes al triunfo final como el danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), el portugués Joao Almeida (UAE) y Tom Pidcock (Pinarello-Q36) cruzaron la meta con el primer grupo de 69 ciclistas que firmaron el mismo tiempo que el ganador (4h.01:09).

La victoria de Godon entraba en las quinielas antes del inicio de una etapa ‘rompepiernas’, de 172,7 kilómetros, con unos últimos 20 exigentes por la carretera que une las localidades de Tossa de Mar y Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava.

El último repechó a meta favorecía, además, al ciclista del Ineos Grenadiers, que tras un primer ataque frustrado de Pidcock, segundo clasificado hace dos días en la Milán-San Remo que se llevó Tadej Pogacar, retó a Evenepoel en un emocionante esprint final.

Godon fue el más ágil en los últimos metros colocando la rueda delantera en la línea de llegada por delante del doble campeón olímpico, que ya desde el primer día demostró que afronta la Volta con ganas de plantar cara al favorito, Jonas Vingegaard.

Vingegaard se deja ver en los últimos kilómetros

El bicampeón del Tour de Francia también se dejó ver en los últimos kilómetros, cuando incluso comandó el gran grupo, pero como ya avanzó antes de la salida su objetivo es luchar por las tres etapas de montaña consecutivas que se disputarán a partir de la cuarta jornada y que decidirán el vencedor de la ronda catalana.

Sant Feliu de Guíxols acogió por quinto año consecutivo la salida de la Volta en un día primaveral, con sol y algo de viento que en los últimos kilómetros añadió algo de picante a un final de etapa ‘nerviosa’ por los toboganes de la carretera que bordea el Mediterráneo.

Antes de afrontar los altibajos de las carreteras de la Costa Brava, el pelotón sorteó los dos primeros puertos de la Volta, el Alt de Romanyà (3ª categoría) y el Alt de Sant Hilari, este último un escollo de primera categoría ubicado en el macizo del Montseny, a 97 kilómetros de la meta.

Los dos primeros pasos montañosos sirvieron únicamente para confirmar la primera escapada de la Volta formada por el francés Baptiste Vesitroffer (Lotto-Intermarché), los españoles Hugo (Kern Pharma) y Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH) y el estadounidense Tyler Stites (Modern Adventure).

Los cinco aventureros gozaron de unos dos minutos de ventaja sobre el pelotón, que se lo tomó con calma. Impulsado por el ritmo de los Red Bull-Bora-Hansgrohe, Lidl-Trek y UAE, el gran grupo neutralizó al último superviviente de la escapada, Josh Burnet, a unos 11 kilómetros de meta, ya en la serpenteante carretera que une Tossa de Mar y Sant Feliu entre calas y acantilados.

UAE marcó el ritmo antes de meta

Con el pelotón agrupado, el UAE, seguido del Team Visma de Vingegaard, marcaba un ritmo frenético, estirando el pelotón y evitando los ataques en los sube y baja constantes de la carretera costera.

Los Bahrein Victorious, a 6 kilómetros del final, relevaron a los ciclistas del equipo emiratí UAE, antes de que Vingegaard, Almeida, Pidcock y Evenepoel aparecieran en las primeras posiciones a pocos kilómetros de meta.

De estos cuatro favoritos, solo dos, Pidcock y Evenepoel, optaron a la victoria de etapa, pero Godon fue el más listo en un final emocionante.

Tras una primera etapa nerviosa, el pelotón afrontará este martes una etapa de transición entre las localidades gerundenses de Figueres y Banyoles, de 167,4 kilómetros, ideal para los pocos velocistas que participan en la Volta. Godon volverá a tener opciones de victoria.

EFE