El uruguayo Thomas Silva hará historia en la legendaria Milán San Remo este sábado, donde el duelo Pogacar versus Van der Poel se roba la atención en sus 298 km

El ciclista uruguayo Thomas Silva continúa haciendo historia luego de convertirse en el primer pedalista celeste en llegar a la categoría World Tour al firmar con el equipo XDS Astana y este sábado marcará un nuevo hito en su carrera al correr la Milán San Remo , la "classicissima”.

La bandera de Uruguay dirá presente por primera vez en la 117ª edición de la legendaria carrera italiana, primer monumento de la temporada.

Será la primera vez que un representante uruguayo corra la Milán San Remo y también en un monumento, el selecto grupo de cinco carreras históricas que además integran el Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

El XDS Astana confirmó este viernes su equipo para la durísima prueba de 298 km de recorrido, la más larga de la temporada del World Tour

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Thomas Silva forma parte de los siete seleccionados del equipo kazajo junto a sus compañeros Alberto Bettiol, Mike Teunissen, Gleb Syritsa, Davide Ballerini, Yevgeniy Fedorov y Nicolas Vinokurov.

Pogacar versus Van der Poel, duelo monumental

El duelo más esperado del ciclismo actual entre Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel dará brillo este sábado a la 117 edición de la Milán San Remo, un reto especial para el esloveno cuádruple ganador del Tour de Francia y la opción para el neerlandés de lograr un triplete que igualaría los que ya tiene en Flandes y Roubaix.

La prueba más larga del calendario llega en un momento en el que las figuras de Pogacar y Van der Poel se elevan a cimas históricas. El primero, que aspira este año al quinto Tour, tiene 10 monumentos en su haber, y solo lucha contra la historia. El neerlandés es el único que puede mirar de frente al doble arcoiris mundial.

Para Tadej Pogacar, cuádruple ganador del Tour de Francia y doble campeón mundial, quien afronta la San Remo por sexta vez, esta carrera maratoniana es "un reto especial"; es el monumento, junto a la París Roubaix, que le falta para completar un palmarés que apunta a igualar o superar al legendario Eddy Merckx.

20241012 UAE Team Emirates teams Slovenian rider Tadej Pogacar cycles to the finish line to win the 118th edition of the Giro de Lombardia Tour of Lombardy, a 252km cycling cicrace from Bergamo to Como on October 12, 2024 (1).jpg Tadej Pogacar Foto: Marco Bertorello / AFP

A sus 27 años, el reciente ganador de la Strade Bianche, ha estudiado a conciencia el recorrido para desplegar su potencial en el momento adecuado, el movimiento que le permita vencer a la "bestia" del ciclocrós y de las clásicas: Mathieu Van der Poel, el gran rival, con quien librará un duelo que espera con ansiedad todo el mundo del ciclismo. Mathieu viene de ganar la Omloop, con exhibición, y dos etapas de la Tirreno Adriático.

Pogacar contará para su proyecto soñado de ganar la "classicissima" y primer monumento del año con un equipo de lujo, pensado al detalle. que incluye al mexicano Isaac del Toro , quien viene de ganar la Tirreno-Adriático. Juntos, formarán una pareja de alto nivel en el UAE. Además estará escoltado por Jan Christen , Felix Grobschartner , Brandon McNulty , Domen Novak y Florian Vermeersch.

"He reconocido mucho el Poggio y es una subida que conozco muy bien. El equipo estuvo excepcional en la Strade Bianche y si podemos repetir esa actuación, todo es posible para nosotros. La competencia será alta, como siempre, pero estamos acostumbrados y haremos todo lo posible por conseguir un buen resultado", comenta Pogacar a un día de la gran cita

Van der Poel una fuerza de la naturaleza

Enfrente de Pogacar emerge la poderosa figura de Mathieu Van der Poel. El ocho veces campeón del Mundo de ciclocrós asusta con mostrar su palmarés en clásicas: sabe lo que es ganar dos veces la Milán San Remo, y tres veces Flandes o Roubaix, la Strade Bianche... entre muchos éxitos. Será el rival a batir por Pogacar, y tal vez, por historial, el favorito número uno.

El duelo está servido. No hay secretos entre ambos. La pasada temporada ya fueron los protagonistas junto a Filippo Ganna, con premio para el neerlandés. El aspecto táctico y las fuerzas en momentos claves decidirán.

1712515285574.webp Van der Poel volvió a ganar la París-Roubaix AFP

¿La clave estará en La Cipressa?, ¿en el Poggio? Serán las subidas estratégicas cercanas a meta, sobre todo el Poggio, pero si nadie se despega en esas cotas, Van der Poel será un rival imbatible, o una oportunidad para algún esprinter que se cuele en la fuga final.

Los velocistas y clasicómanos al acecho

Evidentemente Pogacar y Van der Poel no van a correr solos. La Milán San Remo es una prueba que abre el palmarés a los velocistas y clasicómanos. El español Óscar Freire tiene 3 laureles de la "classicissima", en 2024 ganó Philipsen, y otros como Van Aert, Alaphilipe, Stuyven o Nibali figuran en la lista de oro.

Para la cita del sábado hay corredores con serias opciones, como el británico Tom Pidcock, reciente vencedor de la Milán-Turín, el propio Philipsen, compañero de Van der Poel en el Alpecin, y equipos que jugarán sus cartas como el Visma con Van Aert y Matteo Jorgenson, el Ineos con Ganna y Kwiatkowski, ganador en San Remo en 2017, sin olvidar a Alaphilippe, Gregoire o Stuyven.

El Movistar saldrá a jugar sus bazas con el venezolano Orluis Aular, Jon Barrenetxea, Iván García Cortina, Natnael Tesfatsion, Manlio Moro, Lorenzo Milesi y Filip Maciejuk. En el Cofidis, Alex Aranburu podría optar a un buen puesto si hay resolución al esprint.

Casi 300 km con el Poggio y La Cipressa como puntos claves

Con 298 km de recorrido, la Milán San Remo es la prueba más larga de la temporada del World Tour, y el recorrido de este año seguirá la tradición. Tras las habituales subidas a los Tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta), le sigue el doblete Cipressa-Poggio, antes de que queden 5,4 km de carrera desde la cima del Poggio hasta la Via Roma en San Remo.

Ni la Cipressa ni el Poggio son puertos exigentes, son cotas digeribles para la mayoría de los corredores, pero con 275 km en las piernas su impacto es ya legendario. Históricamente, la Cipressa ha mermado el rendimiento antes de los posibles ataques decisivos en el Poggio.

Pogacar, Ganna y Van der Poel rompieron este esquema la temporada pasada, y todo es posible en la última hora de carrera.

Últimos vencedores:

2025: Mathieu Van der Poel (PSB)

2024: Jasper Philipsen (BEL)

2023: Mathieu Van der Poel (PSB)

2022: Matej Mohoric (SVL)

2021: Jasper Stuyven (BEL)

2020. Wout Van Aert (BEL).

Con base en EFE