Vuelta Ciclista del Uruguay 2026: mirá las etapas, fechas, recorrido y distancias oficiales confirmadas de la principal prueba del pedal uruguayo en Semana de Turismo

Vuelta Ciclista del Uruguay FCU

La 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la principal prueba del pedal uruguayo, ya tiene las distancias oficiales confirmadas de cada etapa, las que fueron dadas a conocer por la Federación Ciclista Uruguaya (FCU).

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La competencia tendrá su primera fecha el jueves 26 de marzo con largada desde la Intendencia de Montevideo para ir hasta San José, donde la meta tendrá un circuito final de 16 kilómetros con llegada prevista frente a la comuna maragata.

Esta edición de la Vuelta tendrá un tinte histórico ya que el pedal nacional celebra este año el 75° aniversario de la primera malla oro, destacó la FCU.

Fechas, etapas y distancias de la Vuelta Ciclista 2026: Jueves 26 de Marzo / Etapa 1

Montevideo - San José, 135,5 km Viernes 27 de marzo / Etapa 2 San José - Paso de los Toros, 198,7 km Sábado 28 de marzo / Etapa 3 Paso de los Toros – Mercedes, 180 km Domingo 29 de marzo / Etapa 4 Nuevo Berlín – Salto, 199,1 km Lunes 30 de marzo / Etapa 5 Salto- Paysandú, 116,1 km Martes 31 de marzo / Etapa 6 Paysandú – Tacuarembó, 174,6 km Miércoles 1° de abril / Etapa 7 A Melo - Río Branco 84,5 km Miércoles 1° de abril / Etapa 7 B Contrarreloj - Lago Merín, 19,4 km Jueves 2 de abril / Etapa 8 Cebollatí – Rocha, 168,2 km Viernes 3 de abril / Etapa 9 Rocha – Minas, 165 km Sábado 4 de abril / Etapa 10 Tala – Durazno, 158,7 km Domingo 5 de abril / Etapa 11 Trinidad – Montevideo, 193,3 km