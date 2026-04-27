Las cinco claves de la crisis futbolística de Peñarol que Diego Aguirre no logra resolver

El presente de Peñarol es una sombra de las expectativas generadas a principio de temporada. Lo que inició como un ciclo de esperanza bajo el mando de un ídolo de la casa como Diego Aguirre, hoy se ha transformado en un laberinto táctico y anímico del propio entrenador, quien parece no encontrar la salida.

La crisis no es solo de resultados, sino de identidad.

Peñarol dejó pasar una nueva oportunidad, perdió ante Wanderers 1-0 este domingo, y de esa manera, Racing se consagró campeón del Torneo Apertura con dos fechas de anticipación.

Ignacio Ruglio, en plena crisis deportiva de Peñarol, insiste con sus estados de Whatsapp

Los tres jugadores que recuperó Diego Aguirre en Peñarol para la gran prueba de fuego en medio de su crisis futbolística, este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores

1. El vacío irremplazable de Leonardo Fernández

La lesión de rodilla de Leonardo Fernández no solo retiró del campo al mejor jugador del plantel, sino que apagó el motor creativo del equipo.

Diego Aguirre no logró diseñar un sistema que funcione sin la dependencia absoluta de la pegada y la visión de su "10". Los intentos por sustituirlo desnudaron una alarmante falta de variantes en la generación de juego, dejando al equipo huérfano de ideas en el último tercio.

2. Una defensa de cristal

La contingencia defensiva es, quizás, el punto más vulnerable. Peñarol concede goles con una facilidad impropia de un equipo que aspira a grandes cosas.

Los errores en el retroceso, la falta de coordinación en las coberturas y la fragilidad en el juego aéreo, hicieron que cualquier rival, sin importar su jerarquía, sienta que puede lastimar a la última línea aurinegra.

3. El factor anímico: un equipo sin fe

Más allá de lo táctico, hay un componente psicológico evidente: el plantel perdió la confianza. Se observa un equipo que se desmorona ante la primera adversidad.

Diego Aguirre, históricamente reconocido por su capacidad de motivar y gestionar grupos en momentos límite, no está logrando tocar las fibras necesarias para revertir la parálisis emocional que sufren sus dirigidos dentro de la cancha.

4. Apuestas personales sin rédito

La responsabilidad recae directamente sobre las decisiones del entrenador. Los jugadores, por los que Diego Aguirre apostó ciegamente, otorgándoles la titularidad y la confianza, no están rindiendo.

Existe una brecha enorme entre la expectativa volcada en ciertos nombres y la realidad de sus aportes técnicos y físicos, lo que pone en tela de juicio el criterio de selección y el mérito interno.

5. La imagen de un técnico entregado

Lo más preocupante para el hincha es la gestualidad de su líder. En las últimas presentaciones, la figura de Diego Aguirre en el banco de suplentes proyecta la imagen de un técnico entregado.

La falta de respuestas desde los cambios, los planteos repetitivos y un discurso post partido que parece carecer de soluciones concretas, sugieren que el entrenador llegó a un techo operativo.

El margen de error se agotó. Peñarol necesita una reacción inmediata, pero hoy, las llaves de esa recuperación parecen estar perdidas en el bolsillo de un técnico que no logra descifrar su propio presente. Y eso es preocupante,