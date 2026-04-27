Con foco en el antisemitismo y la investigación, Argentina asumió la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto

Con un evento en el que participaron autoridades de la Cancillería uruguaya, representantes de las organizaciones judías en Uruguay y miembros del cuerpo diplomático acreditado, la embajada de Argentina en Montevideo celebró la asunción del país de la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IRHA).

La asunción ocurrió formalmente el 18 de marzo con un acto en el Palacio San Martín.

En el evento de este lunes, participó especialmente la sobreviviente del holocausto Jeannine Brunstein.

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La IRHA es una organización intergubernamental que reúne a gobiernos y expertos para promover la educación, la investigación y la memoria del holocausto a nivel mundial así como la lucha contra el antisemitismo.

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El embajador Alan Beraud aseguró que buscarán expandir las fronteras de la memoria y destacó que era la primera vez que un país de América del Sur asume esta responsabilidad. Uruguay también participa de la alianza pero en calidad de observador.

En su discurso, Beraud destacó que Argentina entendió que la vigencia de la memoria del holocausto forma parte de una batalla más amplia contra el fanatismo y toda forma de degradación moral que afecta la convivencia.

El embajador señaló que impulsarán programas de trabajo para fortalecer la investigación y memoria del holocausto, y la circulación responsable del conocimiento; también intensificarán la lucha contra el antisemitismo y promoverán un mayor estudio y reconocimiento sobre el genocidio del pueblo romano.

Además de Beraud, hicieron uso de la palabra la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, el director de Asuntos Políticos de la Cancillería, Martín Vidal, el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler, y la sobreviviente del holocausto, Jeannine Brunstein.