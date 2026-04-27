Asesinaron a un piloto de rally en Bolivia vinculado a Sebastián Marset: estaba buscado por un secuestro

Un piloto de rally de 29 años , llamado José Pedro Rojas , fue asesinado de seis disparos este domingo en Santa Cruz , poco antes de participar en una competencia deportiva. Rojas estaba vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y las autoridades bolivianas presumen que ofició como su piloto.

Según informó El Deber de Bolivia, una persona bajó de una camioneta y disparó diez veces al auto de rally en el que se encontraba Rojas , que recibió seis impactos . Su acumpañante resultó ileso. Todo ocurrió en Santa Cruz , cerca del aeropuerto internacional de Viru Viru.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Bolivia dio una conferencia de prensa en las últimas horas por este caso.

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" Esta persona tendría un vínculo cercano a la aprehensión de Marset y que estaría buscado a raíz de un hecho anterior, de un secuestro y tiroteo ", señaló el director de la Felcc, Jhonny Coca.

El comandante departamental de la Policía David Gómez, dijo, por su parte, que hay "estructuras" de las organizaciones criminales que están "haciendo actividades de sicariatos por incumplimiento de algunas obligaciones procedente del narcotráfico".

Marset fue capturado el pasado 13 de marzo en Bolivia, donde estaba escondido en una lujosa casa de El Urubó, en Santa Cruz de la Sierra.

Inmediatamente después de su captura, el narcotraficante uruguayo fue extraditado a Estados Unidos, cuya agencia antidrogas, la DEA, habiá pedido US$ 2 millones por su captura. Los abogados de Marset, sin embargo, aseguran que no se trató de una extradición, sino de una expulsión ilegal de Bolivia hacia Estados Unidos.

Por el momento, el uruguayo permanece preso en una cárcel de máxima seguridad de Alexandria, en el estado de Virginia.