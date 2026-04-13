Con Marset y el fentanilo como fondo, Uruguay fue sede de una reunión regional de la DEA por la lucha contra el narcotráfico

Días atrás, Uruguay fue sede de la 2.ª reunión de coordinación regional de la División Cono Sur de la DEA , un espacio que reúne a autoridades de seguridad de la región para fortalecer el combate contra el narcotráfico.

Estos encuentros, que se desarrollaron el jueves y viernes en Montevideo, juntaron a representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos .

En diálogo con El Observador, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Mario Layera , subrayó la importancia de este evento para el país y afirmó que la Policía, como el Estado, tiene la "amenaza del crimen organizado y el narcotráfico, como un elemento principal de riesgo" .

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Además, mencionó que se decidió emplear las instalaciones de la Torre Ejecutiva por la "importancia" que le daba el gobierno a esta cita.

En cuanto al encuentro en sí, reveló que Bolivia presentó detalles del procedimiento del narcotraficante Sebastián Marset y que se trató también el impacto del fentanilo en Estados Unidos y las repercusiones que podría tener su eventual ingreso a Sudamérica.

Desde Presidencia destacaron que las reuniones permitieron "fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, promoviendo el intercambio de información y buenas prácticas entre agencias".

El Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, participó del evento y allí destacó el intenso trabajo realizado y el intercambio fluido de información en temas vinculados al narcotráfico y otros delitos del crimen organizado.

Además, destacó que la participación de expertos en narcotráfico de todos estos países permitió convertir el evento en una instancia "muy importante para nuestro país, y doblemente relevante por haber sido elegido Uruguay como sede".

A su vez, Sena resaltó que la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas mantiene contacto permanente con distintas unidades de control del narcotráfico en otros países, pero que "el hecho de conocerse personalmente generó otro tipo de empatía y confianza operacional, lo que permite un intercambio más fluido que repercute directamente en el trabajo de nuestro país".

Del evento además participaron el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya.