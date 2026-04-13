Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / REUNIÓN

Con Marset y el fentanilo como fondo, Uruguay fue sede de una reunión regional de la DEA por la lucha contra el narcotráfico

El evento juntó a representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos

13 de abril de 2026 5:00 hs
WhatsApp Image 2026-04-10 at 18.41.43
PRESIDENCIA

Días atrás, Uruguay fue sede de la 2.ª reunión de coordinación regional de la División Cono Sur de la DEA, un espacio que reúne a autoridades de seguridad de la región para fortalecer el combate contra el narcotráfico.

Estos encuentros, que se desarrollaron el jueves y viernes en Montevideo, juntaron a representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos.

En diálogo con El Observador, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Mario Layera, subrayó la importancia de este evento para el país y afirmó que la Policía, como el Estado, tiene la "amenaza del crimen organizado y el narcotráfico, como un elemento principal de riesgo".

Más noticias

Del ladrillo al smartphone: la historia del celular en Uruguay contada por quien convenció al cofundador de Apple a dar una charla en Montevideo

Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 13 de abril

Además, mencionó que se decidió emplear las instalaciones de la Torre Ejecutiva por la "importancia" que le daba el gobierno a esta cita.

En cuanto al encuentro en sí, reveló que Bolivia presentó detalles del procedimiento del narcotraficante Sebastián Marset y que se trató también el impacto del fentanilo en Estados Unidos y las repercusiones que podría tener su eventual ingreso a Sudamérica.

Desde Presidencia destacaron que las reuniones permitieron "fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, promoviendo el intercambio de información y buenas prácticas entre agencias".

El Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, participó del evento y allí destacó el intenso trabajo realizado y el intercambio fluido de información en temas vinculados al narcotráfico y otros delitos del crimen organizado.

Además, destacó que la participación de expertos en narcotráfico de todos estos países permitió convertir el evento en una instancia "muy importante para nuestro país, y doblemente relevante por haber sido elegido Uruguay como sede".

A su vez, Sena resaltó que la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas mantiene contacto permanente con distintas unidades de control del narcotráfico en otros países, pero que "el hecho de conocerse personalmente generó otro tipo de empatía y confianza operacional, lo que permite un intercambio más fluido que repercute directamente en el trabajo de nuestro país".

Del evento además participaron el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya.

Las más leídas

Annais Reyes, la joven soldado de 18 años que fue asesinada por su pareja policía en Montevideo

Este año el feriado no laborable del 1° de mayo genera fin de semana largo: cómo se paga en caso de trabajar

Incautaron contrabando valuado en más de $ 1.6 millones tras operativos en dos supermercados de Melo

Con todas las pilas y para su alegría y la de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, vuelve Darwin Núñez con Al-Hilal luego de 56 días por la Champions League de Asia

Temas

Uruguay Marset Fentanilo DEA

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos