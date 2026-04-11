La "cúpula de hierro" de América del Sur está en Uruguay: el país sumó un actor clave para la protección militar de la región, ¿de qué se trata?

El Ministerio de Defensa Nacional dio un paso clave en el sistema de protección regional al inaugurar el Centro Estratégico para la Operación de Sistemas Críticos del Cono Sur.

Emplazado en la Base Aérea n.º 1 de Montevideo, el espacio desarrollado en colaboración con la empresa tecnológica española Indra se configura como el primero de su tipo en América del Sur.

"La instalación de este centro hoy lo que busca es acercar estas tareas de diagnóstico, mantenimiento, soporte, reparación de estas estructuras críticas y reducir sus tiempos y costos", señaló el director de Tráfico Aéreo y Defensa para el Cono Sur de la compañía, Andrés Burghi.

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Las nuevas instalaciones darán cobertura a proyectos y sistemas de todo el Cono Sur, particularmente en Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay, mejorando la autonomía operativa y soberanía tecnológica.

El contrato para su construcción se celebró durante la administración pasada, como parte del proceso de renovación completo de los sistemas de vigilancia aérea local, que incluye la modernización de los radares Lanza 3D, la incorporación de tres radares Gap-Filler Ikeeper, el refuerzo de las capacidades de mando y control de la defensa aérea y la adquisición del radar MSSR del Aeropuerto de Carrasco.

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"La elección de Uruguay como sede responde a una política de confianza técnica y estabilidad, consolidando al país como un referente regional en la aplicación de tecnología de punta para la seguridad y la defensa nacional", destacó la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

El Centro Estratégico para la Operación de Sistemas Críticos del Cono Sur se unirá a la red de In-Service Suport Centers (ISSC) de Indra Group, concebida para acercar las capacidades de soporte de la empresa a los usuarios de sus sistemas, brindando soporte técnico, operativo y de capacidades durante todo su ciclo de vida, reduciendo los tiempos de intervención y optimizando al máximo los costos de mantenimiento y servicios.