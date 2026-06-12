El video que se conoció de Federico Valverde para la FIFA en la que muestra su presentación con la camiseta de la selección uruguaya para la TV en el Mundial 2026

Federico Valverde, el capitán de la selección uruguaya que se apronta para disputar el Mundial 2026, al igual que el resto del plantel, se realizó este viernes las fotos y las filmaciones para lo que será la presentación de cada partido celeste en la televisión previo a los encuentros.
Cuando se muestra la oncena titular que eligen cada técnico en cualquiera de los partidos de la Copa del Mundo, la TV anuncia los 11 con fotos e incluso en sus redes sociales, la FIFA lo hace con algún video o Gif.
En este caso, el plantel uruguayo tuvo que posar en Playa del Carmen con su camiseta celeste y también con la de alternativa, ya que en su tercer compromiso contra España, jugará con ella.
Federico Valverde y los gestos del capitán de la selección uruguaya
Federico Valverde estuvo presente en la jornada de este viernes en un estudio de fotografía que la FIFA acondicionó, en este caso, para los jugadores de la selección uruguaya, como lo hizo con todos los demás combinados.
El capitán celeste se mostró sonriente en las distintas tomas, aunque también mostró gestos.
Se cruzó de brazos, se llevó la mano detrás de su oreja como escuchando a los hinchas tras un gol, y participó con todos de una manera muy distendida.
Uruguay debuta este lunes 15 a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami ante Arabia Saudita.