La decisión de Peñarol sobre la continuidad de Matías Arezo y el zaguero que quiere Diego Aguirre

El plantel de Peñarol se encuentra de vacaciones por algunos días más previo a volver a los entrenamientos para encarar de lleno junto a su técnico, Diego Aguirre, la segunda mitad del año en la que irán sí o sí por la Liga AUF Uruguaya. Según informó una fuente del club este viernes a Referí, los carboneros le comprarán la ficha de Matías Arezo a Gremio.
Mientras los futbolistas continúan con sus días libres luego de lo que fue un mal primer semestre en el que quedaron eliminados de toda competición internacional para lo que resta del año, el técnico se mantiene en contacto fluido con el presidente Ignacio Ruglio.
En ese contexto, de a poco comienzan a tratar de preparar lo que será el Peñarol de la segunda mitad del año.
Peñarol comprará la ficha de Matías Arezo
Matías Arezo es un futbolista importante para Peñarol. Es el goleador de un mal semestre del club y si bien tuvo reticencias de Diego Aguirre con su regreso, continuará en el club.
Como informó en su momento Referí, su contrato vence a fines de junio y es por eso que Ignacio Ruglio ya decidió comprarle definitivamente la ficha a Gremio, dueño del 50% de la misma.
Gremio quiere recuperar los US$ 3.500.000 que invirtió en el delantero uruguayo de 23 años, cuando le compró su parte de la ficha a Granada de España.
20260504 Axel Frugone y Matías Arezo Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (11)
Axel Frugone y Matías Arezo
Foto: Enzo Santos/Focouy
Cuando retornó a Peñarol en julio del año pasado, los aurinegros no estaban dispuestos a desembolsar esa cifra pero aspiraban a cerrar un préstamo con alguna opción de adquirir algún porcentaje del mismo.
Finalmente los carboneros pagaron 300.000 euros (US$ 354.000) para tener al goleador y tendrá se quedó con la opción de quedarse con el 50% de la ficha.
Los derechos económicos del jugador pertenecen a Gremio y a River Plate uruguayo, que sigue conservando un porcentaje de la operación que cerró con Granada en 2022.
Según informó una fuente del club a Referí, el club decidió comprar ese porcentaje de la ficha de Matías Arezo por US$ 3.500.000.
La decisión se tomará oficialmente este martes en la reunión del consejo directivo.
Lucas Monzón es el pretendido de Diego Aguirre para Peñarol
El zaguero Lucas Monzón, quien comenzó su carrera en Danubio y acaba de coronarse bicampeón de la Liga Colombiana con Junior de Barranquilla, es el pretendido por Diego Aguirre para sumar a la zaga.
Con la salida confirmada de Emanuel Gularte a Sporting Gijón de la Segunda división de España, como informó el lunes Referí, el entrenador quiere reforzar la zaga central.
Lucas Monzón, defensor de Racing. Foto: @RacingClubUru
El dueño de la ficha del futbolista es Racing, el campeón del Torneo Apertura y todo indica que está pronto para volver al fútbol uruguayo.
Los aurinegros deben negociar con el representante del futbolista y también con los de Sayago para tratar de llegar a un acuerdo.